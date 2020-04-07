5G: Oracle Telco Day: Как справиться с «цунами данных» и подготовить ИТ для бизнеса операторов в эпоху 5G

07.04.2020, MForum.ru

Актуальные вопросы цифровой трансформации, необходимой в связи с появлением новых телеком-стандартов, прежде всего, с началом распространения технологии 5G, обсуждались с телекомами при поддержке Oracle. Вашему вниманию - конспект основных выступлений встречи.

«Новые стандарты требуют от операторов переосмысления существующего IT, изменений архитектуры и модернизации решений», - отметил Дмитрий Юдин, директор по развитию бизнеса технологий и облачных решений Oracle в России и СНГ.

Изменения идут по двум генеральным направлениям. Во-первых, требуется адаптировать решения для большого объема потоковых данных, характерного для сетей 5G. Во-вторых, важно оставаться конкурентоспособными при разработке и предоставлении клиентам новых сервисов, с точки зрения работы биллинга и обеспечения безопасности сервисов и данных. И это при ожидаемом росте числа подключений на порядки!

Видением глобальной трансформации телеком-отрасли, на пороге которой мы находимся, поделился Штефан Ракебрандт, советник по цифровой трансформации в телеком-индустрии в корпорации Oracle. Он представил Топ-10 основных изменений, которые произойдут в ближайшие 5-10 лет.

1. С рынка практически уйдут привычные нам SIM-карты, которые заменит технология eSIM, возможно, на базе блокчейна. Абонентам станет доступен сценарий, когда недорогую услугу передачи голоса они получают от одного оператора, при этом, для пользования услугой передачи данных они выбрали другого оператора, а какие-то дополнительные услуги они докупают у третьего. И все это без необходимости замены SIM-карты.

2. Метаморфоза ожидает и абонентские устройства, будет меняться их форм-фактор и функциональность. Например, можно ожидать, что аппараты с большим объемом встроенной памяти будут все менее востребованы, поскольку хранение данных все в большей мере возьмут на себя облака.

3. В области обслуживания продолжатся те тренды, которые мы уже наблюдаем, в итоге до 80% людей перестанут звонить в колл-центры, получая обслуживание от чат-ботов в популярных мессенджерах.

4. Уменьшится востребованность банковских карт в пользу Google Pay и Apple Pay, а может быть и платежных сервисов оператора связи в каких-то странах. В любом случае, только операторы смогут предоставлять банкам возможность проводить защищенные операции платежей.

5. Изменится операторская розница - операторы будут смещать фокус от продаж к обслуживанию обращений клиентов.

6. Продолжится тренд на консолидацию рынка, это позволит мобильным операторам предоставлять конвергентные услуги, заходить в домохозяйства.

7. Линейное ТВ будет все более уступать позиции видеостримингу. Youtube заберет еще большую долю аудитории.

8. Общение людей друг с другом продолжит перемещаться в мессенджеры, причем не только текстинг, но также голосовая и видеосвязь. Это предъявляет значительные требования к сети оператора, она должна быть готова к стримингу большого потока данных. 9. Поскольку, как мы уже говорили, операторы будут брать на себя все больший объем финансовых операций, безопасность и защищенность сетей мобильной связи приобретет еще большее значение.

10. Переход к сетям 5G обещает операторам возможность стать центром предоставления услуг для клиентов. Но заставит операторов по-другому работать с IT-технологиями. Потребуются бизнес-модели, поддерживающие различные технологии: голос, облачные сервисы, IoT...

В Нидерландах, например, один из операторов предложил фермерам тариф в 1 евро в месяц за каждую корову, подключенную к сети IoT, что позволяет фермеру не только постоянно получать данные о ее местоположении, но также собирать данные о том, как она себя чувствует. Такие сервисы требуют иного биллинга, здесь уже мало пригодны привычные системы.

Многие операторы все еще задаются вопросом – достаточно ли развиты их текущие IT-ресурсы для того, чтобы поддержать сервисы 5G в ближайшем будущем. Ответ очевиден - существующие ЦОД не смогут обеспечить необходимую поддержку операторского бизнеса. В частности, для России потребуются десятки новых ЦОД и мощная магистральная сеть с тем, чтобы обеспечить потребности развертываемых сетей 5G.

Сети Wi-Fi не обеспечивают достаточную защищенность, которая требуется для современного предприятия, поэтому распространение получат частные сети 4G/5G.

Операторам мобильной связи следует быть готовыми к обслуживанию самых разных заказчиков. Нужно пересматривать тарификацию, брать деньги не за минуты и гигабайты, а используя другие единицы измерения, например, одна подключенная корова в месяц или 1000 куб. м воды, прошедшей через IoT-счетчик.

Операторам стоит обратить внимание на такие трансформирующие технологии, как блокчейн. Например, для организации работы роуминга.

Искусственный интеллект будет находить все большее применение в ЦОДах. Oracle уже задействовал ИИ для защиты от хакеров. Люди более не способны реагировать на атаки хакеров с требующейся быстротой, с этим могут справляться только системы на базе ИИ.

Важно научиться работать в рамках партнерских экосистем, что позволяет ускорить вывод на рынок все новых сервисов. Сервисы должны работать на базе открытых API, на базе единой версии облачной инфраструктуры.

Все перечисленное требует от оператора высокой гибкости, подвижности и быстроты.

Следует признать, что к настоящему времени операторы в значительной степени превратились в поставщиков неинтеллектуальной полосы пропускания. Это нужно менять. Oracle - это тот партнер, который может помочь изменить ситуацию, помочь в цифровой трансформации, в создании новых цифровых площадок и сервисов.

«5G - это особенная технология, развитие которой не будет возможным без использования надежной IT-инфраструктуры», - подчеркнул Дарио Визер, директор по развитию бизнеса Oracle Engineered Systems в регионе EMEA.

Подключенные устройства 5G будут генерировать гигантские потоки данных, которые придется получать, сохранять и анализировать. Приэтом, данных самого разного толка.

Отсюда рост требований к пропускной способности сети, ее устойчивости и защищенности. Для обеспечения взаимодействия устройств потребуются локальные системы, инфраструктура и ПО.

Следует ожидать значительного роста в области периферийных вычислений. К сетям сотовой связи подключено уже порядка 20-25 млрд устройств. Согласно прогнозам аналитиков, это количество вырастет к 2025 году – минимум в 3 раза. Большинство из этих устройств будут работать с сетью через граничную инфраструктуру (Edge Computing), поскольку это проще и быстрее. Операторы построят небольшие ЦОД рядом с генераторами и потребителями данных. При этом сохранится и необходимость взаимодействия с ядром сети, поскольку именно в ядре сосредоточатся основные мощности ИИ, там будет идти работа с консолидированными данными, проходить их анализ и архивация. Таким образом, работа с данными, начинаясь на периферии, будет перемещаться в ядро сети, а затем «цепь замкнется», полученные от ядра сети данные, можно будет использовать на периферии.

В Oracle готовы помочь операторам справиться с «цунами данных» – в том числе с помощью семейства оптимизированных программно-аппаратных комплексов Oracle Engineered Systems. Это защищенные ИТ-решения, созданные для максимально быстрой и безопасной обработки данных, что позволяет реализовать на их основе обслуживание множества клиентов, предоставление кастомизированных услуг, обеспечивая при этом низкий уровень задержки. Особенно важно, что в программно-аппаратных комплексах интегрированы средства аналитики, системы AI и ML.

Топовое решение семейства Oracle Engineered Systems – это Oracle Exadata, специально разработанная среда для работы СУБД Oracle. Этот интегрированный комплекс демонстрирует заметный отрыв от других решений с точки зрения эффективности работы систем хранения данных, наивысшую производительность, наименьшие задержки.

Система допускает масштабирование, позволяя нарастить емкость и производительность в 100 раз, и хорошо защищена, что позволяет обслуживать одновременно несколько заказчиков.

При этом семейство постоянно развивается. Недавно было объявлено о выходе такой новинки, как Exadata X8M (M здесь - это первая буква слова memory - память).

Одним из важных отличий новой модели X8M является использование для интерконнекта всех компонент системы технологии Ethernet 100 Гбит/с, вместо сетевого стандарта Infiniband 40 Гбит/с.

Второе нововведение – в системе появилось дополнительное интегрированное хранилище данных емкостью 1.5 ТБ типа Persistent Memory (PMem). Это новая технология Intel Optane, основанная на памяти, которая имеет сходство, как с DRAM, так и с flash. Эта память почти столь же быстрая, как DRAM, намного более быстрая, чем обычная flash, но в отличие от DRAM способная сохранить информацию при отказе питания.

Оба аппаратных новшества позволяют СУБД осуществлять доступ к удаленной памяти PMEM серверов хранения с помощью RoCE (RDMA по конвергентному Ethernet), что позволило в 10-25 раз сократить задержки по сравнению с моделью X8!

Важно, что для получения новых технологических преимуществ нет необходимости что-либо менять в приложениях, т.к. они реализуются на уровне внутренних механизмов СУБД Oracle 19c. В каждой стойке Exadata X8M содержится дисковое пространство емкостью 3 ПБ, 920 ТБ NVMe Flash и 27 ТБ PMem. Благодаря этому и другим нововведениям, достигается производительность в разы более высокая, чем у предыдущей версии системы.

Клиентам предлагаются три модели развертывания. Exadata может работать на территории клиента, то есть непосредственно на предприятии, или в облаке Oracle Cloud, или в облаке у потребителя (Exadata Cloud at Customer). В последнем случае оплата идет по подписке, но система функционирует за файерволлом потребителя, такие клиенты есть в России. Модель Exadata Cloud at Customer как раз учитывает требования регуляторов и особенности законодательства в области работы с персональными данными. В нее добавлено много функциональных возможностей по модели «все включено».

При этом достигается максимальная экономия, обеспечивается значительный, в разы, выигрыш в затратах, в зависимости от характера нагрузки. При использовании этой модели все работы по обслуживанию берут на себя службы Oracle. Это еще одно отличие Exadata Cloud at Customer от развертывания Exadata on Premises, где функциональность необходимо лицензировать отдельно.

В сложившейся на рынке ситуации операторские компании озабочены обеспечением пропускной способности сетей, достаточной, чтобы обслуживать экстремальный рост нагрузки из-за перевода многих рабочих процессов в режим дистанционного взаимодействия. Для оперативного решения соответствующих задач операторам помогут решения на основе оптизированных программно-аппаратных комплексов, технологий разработки и развертывания микросервисных приложений Dockers, Kubernates, Helidon и GraalVM, готовых облачных IoT приложений.

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теги: пятое поколение 5G IT конспекты информационные технологии