Телеком: NB-IoT - перспективный отпрыск LTE

22.10.2018, MForum.ru

NB-IoT - так называют узкополосную версию LTE, разработанную в 3GPP специально для IoT-приложений. NB в аббревиатуре происходит от Narrow Band (англ. "узкая полоса"). Если для обычного LTE желательна полоса частот шириной от нескольких МГц до 20 МГц, то для NB-IoT достаточно всего 0.18 МГц. Такая узкополосность позволяет операторам с легкостью выделять необходимый частотный ресурс из тех объемов, которыми уже располагают операторы сотовой связи.

Есть несколько вариантов реализации сети NB-IoT с точки зрения частотного ресурса. В отдельном частотном диапазоне, в так называемом защитном интервале (так называют полосу частот между полосой, используемой для аплинка и полосой для даунлинка, выделяемую для минимизации помех), а также внутри диапазона, используемого сетью LTE.

Последний вариант - самый простой для операторов, поскольку позволяет им не заморачиваться с регуляторами.

В мире стандарт успешно внедряется в операторскую практику, число сетей, которые обеспечивают работу устройств NB-IoT перевалило за 50 в 33 странах, в 2019 году число сетей превысит сотню. Выпущено более 65 различных устройств с поддержкой NB-IoT, среди них есть есть российские, в частности, модем производства ООО "Вега-Абсолют". Экосистема устройств NB-IoT быстро расширяется.

В России использование NB-IoT в декабре 2017 года разрешили в рамках имеющихся частот и лицензий на развитие сетей 4G/LTE, никаких специальных разрешений для запуска поддержки NB-IoT получать не нужно. В частности, операторы могут использовать такие частоты:

453-457,4 МГц (кроме 453-453,15 в Московском регионе)

463-467,4 МГц (кроме 463-463,15 в Московском регионе)

791-820 МГц

832-862 МГц

880-890 МГц

890-915 МГц

925-935 МГц

935-960 МГц

1710-1785 МГц

1805-1880 МГц

1920-1980 МГц

2110-2170 МГц

2500-2570 МГц

2620-2690 МГц

Российские операторы с разной степенью энтузиазма включились в тему.

На лидерскую позицию в области NB-IoT в России сейчас претендует МТС. Этот оператор запустил сеть NB-IoT в ряде крупных городов и райцентров, включая Москву и С.Петербург, а до конца 2018 года обещает обеспечить сплошное покрытие NB-IoT во всех городах миллионниках и ряде других крупных городов России. Только запуском поддержки стандарта дело не ограничилось, оператор также выпустил специально под работу с NB-IoT SIM-карты, которые будут раздаваться другим участникам рынка в рамках пилотных проектов в 16 городах России. Это три вида карт: SIM-ки обычного форм-фактора, термо SIM, знакомые нам по проектам M2M, а также eSIM - "симчипы", в которые можно записывать аутентификационную информацию удаленно (такой чип позволяет переподключать устройство к сети другого оператора без его замены).

К сожалению, eSIM в России формально остаются вне закона. Российское законодательство, как обычно, не успевает за реалиями жизни, регулятор плохо отслеживает мировые тренды, и своевременно не выполнил "домашнюю работу". Теперь в Минцифразе обещают разработать соответствующие поправки к законодательству, но поскольку над чиновниками "не каплет", они не спешат называть какие-то сроки и брать на себя обязательства по их соблюдению. Ясно одно, даже в таком ленивом режиме, рано или поздно необходимые поправки примут и у операторов появится возможность легализовать все эти "пилотные проекты".

В МегаФон, которые ранее всегда претендовал на технологическую инновационность, теме NB-IoT тоже уделяют внимание. Но пока что масштабы внедрения поддержки этой технологии скромнее, нежели чем у МТС. NB-IoT МегаФон пока что запустил в С.Петербурге и Великом Новгороде, в Иннополисе... о планах покрытия всех крупных городов оператор не заявлял. Зато в МегаФон не требуют заменять SIM-карту для работы с сетью NB-IoT. Если устройство поддерживает этот стандарт в соответствующей полосе частот, то достаточно подключить его к тарифу "Интернет вещей" и настроить опцию "Интернет вещей для бизнеса".

В ВымпелКом пока что ограничиваются тестами технологии NB-IoT. Оператор подписал стратегическое соглашение о партнерстве в области IoT c Ericsson и уже провел тестирование NB-IoT в Москве, в диапазоне 800 МГц в Марьино. Проверялись, в частности, решения для сбора данных с квартирных и домовых приборов учета. В октябре оператор запустил новые тесты NB-IoT, на этот раз поверх сети LTE1800 МГц в Новосибирске. Тесты носят ограниченный по площади покрытия характер - задействовано всего два сайта.

А вот Tele2 пока что, судя по всему, пока что не до NB-IoT. Оператор, похоже, еще не приступал даже к тестированию, отделываясь стандартными заявлениями "тестирование NB-IoT есть в планах компании" в Москве и "в нескольких других регионах".

Неготовность отдельных операторов к масштабному запуску поддержки NB-IoT понятна. Желание не спешить подогревает, например, небольшая пока что экосистема устройств NB-IoT. Здесь и тормозящее по части eSIM российское регулирование. Не будем также забывать о необходимости платить операторам за лицензии, которые обеспечат поддержку NB-IoT существующими базовыми станциями LTE. Вся эта "головная боль" пока что не обеспечена особым спросом со стороны рынка, формирование которого операторам в значительной мере придется взять на себя.

Вместе с тем не спешить сейчас с развитием темы NB-IoT - значит отдать поле боя желающим урвать свой кусок с рынка беспроводного IoT, таким, например, как "ЭР-Телеком", пытающаяся под шумок развивать в России проприетарный (а значит тупиковый) стандарт LoRa WAN.

Бороться есть за что, в AC&M оценивают число SIM карт, задействованных в приложениях IoT, примерно на уровне 13 млн. И это число динамично растет и будет расти в ближайшем будущем. Через несколько лет, число подключенных к сетям устройств IoT может сравняться, а затем и превысить число абонентов! NB-IoT, разработанный специально под IoT-применения, обещает много преимуществ относительно традиционного использования широкополосного LTE. Прежде всего, - качество покрытия. В отличие от обычного LTE, в режиме NB-IoT различные датчики могут "докричаться" до сети даже из подвалов, из-за толстых стен и прочих "белых дыр" в обычном покрытии сотовых сетей. А значит, по мере развития экосистемы устройств NB-IoT, покрытия и тарифов, этот рынок быстро станет финансово привлекательным для операторов. И тот из операторов, который раньше начнет предоставлять качественную услугу, может рассчитывать на монетизацию своей решительности. Сейчас на эту роль явно претендует МТС.

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теги: NB-IoT IoT интернет вещей

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