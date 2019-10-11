Телеком: Конспекты. Георг Вермишян, о растущей роли оператора в сферах E-com, финтеха и развлечений

11.10.2019, MForum.ru

Генеральный директор ПАО "МегаФон" Геворк Вермишян 8 октября 2019 года выступил на конференции GSMA Mobile360 на тему растущей роли оператора в сфере электронной торговли, финансовых технологий и развлечений. Вашему вниманию - конспект его выступления.

ГВ: В России крупные банки и ИТ-компании переориентировались на строительство цифровых экосистем. В большинстве своем они весьма успешны. Мы выбрали только некоторых, не хотели обидеть других ярких игроков на этой прекрасной поляне.

Тренды указывают на одни и те же явления. Все участники рынка стараются с помощью продуктовой вертикали дополнить свои корневые продуктовые линии, из которых они произрастали.

Если Яндекс вырастал из поисковых услуг, то сейчас основной его стратегии стали сегментирование продуктовой вертикали и развитие кросс-сейла, они создали Яндекс Плюс.

Сбербанк очень активен на рынке в объединении брендов под свой зонтик. Безусловно, это не исключение. Продуктовых вертикалей больше, и еще больше их будет появляться.

В области Ecom мы занимаем хорошую нишу. Как раз сегодня была анонсирована в прессе заключительная фаза сделки по созданию нашего совместно предприятия с РФПИ, Mail.ru и Алибабой. Это знаковое событие на нашем рынке, а тем более в истории МегаФона и Mail.ru. Мы пытаемся сделать эксперимент, который еще никто не делал - пытаемся объединить несколько серьезных отраслей в одну комбинацию.

У СП есть социальная сеть, там очень мощный охват, десятки миллионов мам, есть телеком с его большим количеством абонентов, логической инфраструктурой, большой розницей (4000 салонов), мы присутствуем везде, объединяем очень серьезные технологии в e-commerce с китайцами. Уровень экспертизы идеологов Алибабы, как делать электронную торговлю максимально эффективной и максимально охватной, очень высок! Это просто другая философия. И, конечно, безусловно, без поддержки такого финансового эксперта, финансового института, как РФПИ, эта сделка не состоялась бы.

Что мы имеем с точки зрения метрик и цифр?

Имеем российский рынок с проникновением 3%, это очень низкие цифры для екома. В Китае каждый пятый покупает от одежды до еды в интернете, или как в США..., а у нас всего 3,5% проникновение... E-commerce рынок провисает, только-только начинает свой забег, мы прогнозируем, что он будет расти, текущий прогноз, это 18% CAGR.

В структуре оборота важно обратить внимание на сиреневые компоненты – кроссбордер, это в основном товары из Китая, они больше всех занимают сейчас в структуре выручки, но наша миссия заключается в том, чтобы благодаря СП продвигать локальных производителей, создать платформу.

Что мы собираемся делать? Какой продукт будет? Какие синергии? Мы точно будем подкладывать свою логистическую платформу, предлагать свой цифровой сервис. На e-Commerce как на продукт - на него будет большой спрос. Сказать легко, но работы здесь предстоит выполнить немало.

Второе направление, которое для нас очень важно, это собственные разработки в области финансовых услуг.

26 млрд оборота годового дали наши мобильные платежи. Если бы кто-то мне сказал несколько лет назад, что МегаФон сможет тразачить на 26 млрд руб., я бы рассмеялся, наверное. А сейчас делается за год на 26 млрд руб. платежей по 2.6 млн виртуальным картам, выпущенным МегаФоном. Активных карт, конечно, меньше, но нам очевидно есть, чем похвастаться - мы одни из первых в мире привязали счет мобильного телефона к системам мобильных платежей, то есть счет телефона это и есть кошелек.

Почему так? Да потому, что абоненты менее всего хотят, чтобы им предложили очередной новый кошелек, куда надо загонять деньги, чтобы что-то с ними затем можно было делать. Для них, чем проще, тем лучше. Мы из этого исходили.

Что мы предлагаем?

Вы все равно кладете деньги на телефон, да, это не 50-60 тысяч, а, в среднем, 2-3, 5 тысяч рублей, но это все равно больше, чем текущий ARPU. Пользуйтесь, транзачьте, оплачивайте через NFC в привязке к ApplePay, Google Pay или Samsung Pay, оплачивайте что хотите и где хотите. Более того, зарабатывайте кэшбэк, получайте начисления 10% на остаток на счет телефона. Killing offer.

В прошлом году было важное развитие продукта, появилась возможность не ходить в банк или салон связи МегаФон Ритейл, а выпускать эту карту электронно. Онлайн-путь – наше все. Поскольку абоненту уже «прискорен», уже идентифицирован на стадии покупки SIM-карты, то за 30 секунд (уже не за минуту!) мы можем выпустить ему цифровую карту, по-сути proxy-карту, привязать ее к Apple Pay или Samsung Pay, или любому другому инструментарию. Пластик я уже не ношу, и кошелек я часто оставляю дома, я не вернусь за ним уже, если забуду. А вот если я оставлю телефон дома, я за ним вернусь, это часть моей жизни.

Важная особенность этого бизнеса состоит в том, что на платежах, как таковых, денег особо не заработаешь. Для компании ввод денег затратен из-за комиссий платежным агентам, банки пока что ставят барьеры. Клиент не платит банку комиссию, но за него платит мобильный оператор. А interchange в нашей стране это примерно 1-2%. Поэтому история с платежами – это лишь фундамент, но на этом фундаменте можно зарабатывать через кредитные продукты или продукты рассрочки.

МегаФон реализовал эти возможности, создав брокерский (кредитный) маркет-плейс. Это хороший пример того, как работает партнерка. Когда приходят банки и говорят, что хотят доступ к твоей абонентской базе, к твоему скорингу. И дают тебе преференции при кредитовании твоих покупателей.

Чекаут на любых сайтах, в том числе на российском Алиэкспрессе, когда он заработает – большая тема, прекрасная возможность на этих витринах, в обыденных для пользователя условиях, давать ему кредит. Большая тема, которая здорово выстрелила. Это что касается финтеха.

То, что сейчас звенит и гремит, - это контент. Контент уже сейчас, но еще более в будущем, окажется серьезным дифференциатором. Тот, кто владеет контентом и качественной дистрибуцией контента, будет побеждать. У нас есть поводы для гордости.

Прежде всего, это наш Мегафон ТВ. Удачный проект и это подтверждается цифрами, 87% роста самый быстрый темп роста выручки на данном рынке. И это несмотря на то, что мы работаем только с собственной абонентской базой, то есть с третью от населения России.

Нам удалось создать качественную библиотеку и качественный канал дистрибуции. В итоге получили 6% долю на всем рынке, обогнав, например, Megogo. Достаточно внушительные цифры по регистрациям – 6.7 млн. По активным ежемесячным – 1.3 млн, это здорово! В операторском сегменте мы вторые, уступаем только уважаемому Ростелекому.

Отрасль мобильных операторов чуть не ежедневно сталкивается с большим количеством вызовов, много могу рассуждать на тему, с какими угрозами нам надо бороться. Тот же eSIM. Хотя в операторском сообществе единодушия по этой теме пока что нет, но по моему мнению, это больше угроза, чем возможность заработать. Но есть направления, которые объединяют операторов, я взял на себя смелость выделить шесть из них. Потенциально это интересные, «жирные» направления, с точки зрения прибыльности.

Mobile ID, уникальная идентификация, хорошо знакомая специалистам тема. У операторов уникальная позиция. В силу «закона Матвиенко», они уже идентифицировали абонента, у них есть его паспортные данные. Можно обеспечить быстрый вход на любой web-сервис, екомерс-площадку или сайт «Ведомостей», например. Без использования логинов и паролей, а просто по номеру телефона. Это удобная двухфакторная идентификация.Тут мы не должны толкаться локтями, а должны объединиться, чтобы как можно больше этого сервиса проникало в Рунет.

RCS. Мои коллеги, которые готовили презентацию, меня убеждали, что обязательно стоить о перспективах RCS поговорить. Но, на мой взгляд, эта история уже прошла. Обычные SMS - функциональность отмирающая, это уведомления о сервисных операциях, в основном. Основной мессенджинг идет в WhatApp, Viber, "там-тамах", телеграммах, - где это только возможно. RCS - это попытка вдохнуть новую жизнь в зеленую кнопочку SMS, объединив все мессенджеры в один. В принципе, идея неплохая, но у меня есть сомнение в том, что людей, привыкших пользоваться разнообразными месенджерами, удастся перевести в RCS. Все же это еще повод подумать.

API - мы хотим продукт, который в своем цикле жизненном постоянно становится чем-то новым, раз в год обновляется и удивляет пользователей. Это требует совсем другого построения микросервисной архитектуры. Чтобы получить бандл типа «получить пиццу бесплатно, если потратил больше денег на ARPU», для этого не нужно и недопустимо лезть в корневые BSS системы. Современные ИТ-компании строят слоеную архитектуру, как пирожное «Наполеон». Тогда партнерские программы можно делать раз в неделю или чаще. Единые API-гейты нам в этом очень бы помогли.

Финтех – есть хороший пример нашего коллаба с МТС, благодаря которому абоненты МТС и МегаФон могут переводить друг другу деньги без комиссии. Присоединяйтесь! Это хорошая основа, в дальнейшем на эту базу можно, например, продавать кредиты.

Мобильная реклама. Большая история, в которую я очень верю, - мобильная реклама. Кто следит за аналитикой, пользование линейным ТВ, «телесмотрение» падает, а с ним и рекламные доходы. Смотрение уходит в диджитал. Мобильные телефоны, с которых происходит смотрение, это новый инвентарь. Мобильная реклама 4.0 – это будут персональные предложения с высоким уровнем таргетинга. Уверен, что мы здесь можем создать «голубой океан», с серьезным по емкости рынком.

Big Data. Призываю своих коллег - смотреть на возможности биг даты не только для своих собственных нужд, что каждый уже делает в меру возможностей. Давайте попробуем также взять часть рекламных или маркетинговых бюджетов больших корпораций! Сейчас зачастую они тратят соответствующие бюджеты до какой-то степени вслепую. Мы можем предложить им более точный таргетинг, более высокую конверсию, поскольку у нас есть «подложки» бигдаты, преференций, возможность персонально таргетировать.

Телеком – большой рынок, я точно себя отношу не к скептикам, а к мечтателям, которые думают, что при правильном сетапе и грамотной организационной модели из телекома можно сделать хорошего динамичного игрока. Который с успехом сможет претендовать на доли в цифровых сервисах, в том числе. И если где-то мы конкурируем, то где-то мы должны коллаборироваться, не только с партнерами, но и друг с другом, и с другими компаниями.

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теги: телеком конспекты МегаФон e-commerse финтех стратегия Геворк Вермишян