Телеком: Новинки Apple подстегнут рынок eSIM

MForum.ru

Телеком: Новинки Apple подстегнут рынок eSIM

17.09.2018, MForum.ru

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Рынок смартфонов, оборудованных встроенными электронными SIM-картами (eSIM) достигнет 420 млн к 2022 году, благодаря решению Apple задействовать эту технологию в новых моделях iPhone, прогнозируют аналитики ABI Research.

Это решение Apple существенно изменит рынок eSIM, который до сих пор практически оккупировала компания Google со своим смартфоном Pixel 2. Если сейчас объем рынка устройств с eSIM измеряется в единицах миллионов, то вскоре он вырастет до нескольких сотен миллионов штук в год.

Эволюция SIM-карт

Эволюция SIM-карт, источник: en.miui.com

 

В ABI Research ожидают, что следующей компанией, которая заявит о выпуске смартфонов с eSIM, станет Samsung. Первоначально eSIM получат линейки S и Note, позднее чипы авторизации появятся в моделях линеек A и C (у Samsung уже есть опыт использования eSIM в модели Galaxy Gear S2 3G). Также вероятно, что этим путем вскоре последуют Huawei, LG Electronics, Xiaomi и Oppo. Источник: mobileworldlive.com

Удивительно (и несколько стыдно), но в России все еще нет необходимой регуляторики, которая бы позволила операторам подключать смартфоны с eSIM. По действующим правилам, номер SIM-карты закрепляется в абонентском договоре. При этом запись необходимых для работы смартфона данных в eSIM в России считается клонированием SIM-карты, что не приветствуется законодательством.

Российские операторы относятся к технологии с некоторой осторожностью, все же в результате перехода на электронные симки повышается риск ухода абонента и потери соответствующего трафика, с другой стороны, по всем расчетам потребители будут пользоваться электронными картами дольше, чем обычными - это позволит операторам строить новые бизнес-модели.

  • В МТС уже определились: "МТС в подробностях изучила и протестировала технологию еSIM и будет готова к ее выводу на рынок как только соответствующие регуляторные нормы будут разрешать ее использование"

  • “Важно учитывать в том числе и новое регулирование идентификации клиентов, а также приобретенных за пределами страны устройств, поэтому конкретные сценарии подключения и отключения абонентов к eSIM в России еще предстоит определить", - комментирует тему Александр Поповский, вице-президент по корпоративной стратегии и развитию бизнеса ВымпелКом.

  • В МегаФон ожидают действий регулятора: "Мы тестировали технологию eSIM еще в 2016 году.
    Пока eSIM приравнивается к клонированию SIM-карты, что ограничивается законодательством. По закону «О связи», SIM-карта является уникальным идентификатором абонента, eSIM идентификацию исключает", - сообщает пресс-служба МегаФон.

  • В Tele2 говорят, что занимаются темой eSIM: “Мы рассматриваем возможность внедрения eSIM. Сейчас анализируем спрос на технологию и оцениваем разработки производителей, чтобы предложить пользователям наиболее качественное решение", - сообщает компания.

Готовятся и вендоры, по слухам Apple в России уже договорилась о том, что данные встроенного в каждые Apple Watch ЭКГ-сенсора будут передаваться на сервера базы данных ЦБДН (ЦНИИС), эти данные будут доступны для владельцев часов через сайт Госуслуг.

Когда можно ожидать запуска поддержки технологии eSIM в России? До конца 2018 года наши бумаготворцы уже вряд ли успеют, а вот в январе-феврале это вполне возможно, так что ждать, надеюсь, осталось совсем немного.

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теги: eSIM Apple тренды проблемы регуляторика

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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