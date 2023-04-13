Облачные услуги: SUNLIGHT начал трансформировать сетевую инфраструктуру на базе решения Cloud SD-WAN

13.04.2023, MForum.ru

Сеть ювелирных магазинов SUNLIGHT начала трансформацию корпоративных сетей на базе решения Cloud SD-WAN от облачного провайдера #CloudMTS. Компания завершила пилотный проект в Московском регионе и планирует обновить сетевую инфраструктуры более, чем в 300 торговых точках. Как ожидается, это поможет вдвое снизить расходы на развитие ИТ-инфраструктуры.

Cloud SD-WAN - программно-аппаратное решение #CloudMTS, основанное на российских разработках, позволяющее компаниям централизованно управлять корпоративными сетями связи в филиалах, расположенных в разных городах и регионах. Cloud SD-WAN позволяет с одной платформы управлять тысячами торговых точек.

В отличие от использования обычного роутера, решение Cloud SD-WAN может сотрудник без каких-либо специальных знаний, достаточно открыть активационную ссылку, которая придет по электронной почте, далее все необходимые настройки проведет администратор в удаленном режиме.

#CloudMTS и SUNLIGHT сотрудничают с конца 2022 года. МТС предоставил оборудование и лицензии на ПО, а также проработал схему внедрения и план перехода магазинов на новую технологию. В ходе пилотного проекта подключены ювелирные салоны компании в Москве и области, в каждой торговой точке установлено устройство, а также организованы два канала связи: проводной (WAN) и резервный (LTE-модуль). При проблемах с основным каналом, трафик автоматически уходит в канал LTE. В штатном режиме можно использовать оба канала одновременно. Средняя скорость передачи данных из торговой точки - 10 Мбит/c, чего достаточно для стабильной работы онлайн-касс, системы видеонаблюдения, систем управления взаимоотношениями с клиентами и других программ. Полосу пропускания при необходимости можно расширить.

Панель управления SD-WAN позволяет строить дашборды по любым подключенным точкам, по таким параметрам как скорость передачи данных, доступность связи, другие параметры.

SD-WAN позволяет масштабировать технологию без увеличения штата ИТ-сотрудников. В рамках следующего этапа проекта - объединить с помощью SD-WAN все корпоративные сети в новых и строящихся ювелирных салонах.

«Главная задача этого проекта – обеспечить максимальную отказоустойчивость корпоративного интернета во всех магазинах SUNLIGHT. Для нас потеря связи с торговой точкой даже на короткое время может негативно сказаться на процессе продаж. С Cloud SD-WAN мы получим возможность в едином интерфейсе управлять интернетом во всех магазинах бренда и быстро реагировать, если какая-то из точек становится недоступной», - прокомментировал Юрий Матусовский, ИТ-директор SUNLIGHT.

пресс-релиз МТС

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: облачные услуги МТС CloudMTS SD-WAN

--