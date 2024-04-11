Облачные сервисы: CloudMTS запустил кластер в подмосковном ЦОД GreenBushDC

11.04.2024, MForum.ru

Кластер "виртуальной инфраструктуры" запущен в дата-центре МТС GreenBushDC уровня Tier III в Зеленограде. Кроме того, в другом подмосковном ЦОД МТС - "Авантаж" в Лыткарино, облачные мощности были увеличены вдвое. На основе этих ресурсов, МТС будет предоставлять наиболее востребованные сервисы CloudMTS.

Виртуальная инфраструктура в GreenBushDC, это уже 14-я зона доступности сервисов CloudMTS. На этих мощности клиенты МТС могут переносить свои IT-системы. Планируется в ближайшие месяцы пройти дополнительную аттестацию на соответствие требованиям ФЗ-152, что позволит размещать в этом облаке любые персональные данные. Облако позволяет развернуть сервисы вида PaaS и SaaS, например, VDI, объектное хранилище, резервное копирование данных и облачное ПО.

Для запуска виртуальной инфраструктуры в GreenBushDC в ЦОДе были установлены дополнительные средства информационной безопасности, в частности новейшие firewall. Также в дата-центре было обеспечено дублирование систем, необходимых для поддержания работы сервисов и подведены дополнительные мощности к серверным стойкам. Рост мощностей "на стойку" - характерный тренд. По мере роста интереса к ИИ, потребности в энергопитании стоек постепенно растут от текущих 10-15 кВт на стойку в сторону 25-35 кВт на стойку и выше.

Сегмент облака CloudMTS в «Авантаже», является одной из самых востребованных зон доступности провайдера, спрос на которую растет каждый год. В связи с чем виртуальная инфраструктура в нем была расширена в 2 раза. На ее основе также предоставляются все самые востребованные сервисы CloudMTS. А сам сегмент облака аттестован по требованиям ФЗ-152.

«Запуск кластера CloudMTS в GreenBushDC и его расширение в «Авантаже» открывают перед компаниями большие возможности не только по публичным инсталляциям, но и по построению геораспределенных и катастрофоустойчивых облаков в пределах инфраструктуры, соответствующей уровню отказоустойчивости Tier III, что повысит их защищенность и надежность», – отметил директор по продуктам CloudMTS Михаил Тутаев.

Облачные ИТ-услуги продолжают набирать популярность, можно с уверенностью ожидать рост этого рынка в России в ближайшие годы. Не удивительно, что операторы сотовой связи России являются активными участниками этого рынка, успешно конкурируя на нем со специализированными игроками и крупными ИТ-компаниями.

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теги: облачные услуги МТС облачные сервисы ЦОД

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