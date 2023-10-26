Облачные услуги: МТС перенесла в свое облако IT-инфраструктуру Unilever

26.10.2023, MForum.ru

МТС сообщает, что облачный провайдер CloudMTS помог компании Unilever (бытовая химия и продукты питания) перенесли корпоративные IT-системы, включая Data Warehouse (хранилище данными) и систему управления бизнес-процессами на базе SAP в облако МТС. Тем самым, IT-система компании, локализована в России, включая более 100 ТБ данных.

Бизнес Unilever активно использует датчики IoT, передавая в облако множество производственных данных. С этой информацией работают бизнес-аналитики в режиме реального времени.

В конце 2022 года компания приняла решение о переносе на территорию России всей SAP-инфраструктуры и хранилища SAP Business Warehouse, а также данные российского подразделения. Это было реализовано, причем для повышения надежности, продуктовые контуры продублированы в различных ЦОДах, на площадках в Санкт-Петербурге и в Москве. Обеспечена сетевая связность между этими ЦОД. У Unilever в России действует распределенная отказоустойчивая сеть, которую поддерживают несколько отечественных и зарубежных интернет-провайдеров. Все операторы "приземлены" на виртуальную инфраструктуру CloudMTS. Переход осуществлен без прерывания бизнес-процессов Unilever.

«В проекте мы задействовали весь опыт переноса ИТ-систем в облако, накопленный за последний год в проектах с крупными заказчиками. В этой локализации масштабно все: объем переносимых данных, количество задействованных виртуальных машин; международная команда, включающая ИТ-специалистов заказчика, консалтеров, системных архитекторов и инженеров. В сжатые сроки мы не просто перенесли всю критически значимую инфраструктуру Unilever Rus в Россию, а выстроили отказоустойчивую локальную систему», — рассказал руководитель Центра архитектурных решений CloudMTS Евгений Свидерский.

Масштабные кейсы такого уровня - всегда в плюс компании. Другие заказчики, знакомые с бизнесом Unilever могут поговорить с коллегами и получить информацию, насколько в Unilever довольны процессом переноса и его результатами. И, если собранная на рынке информация покажется им убедительной, смогут последовать решению Unilever, обратившись к МТС. Нет сомнений, что мы еще не раз будем знакомиться с аналогичными кейсами, успешно сформированными CloudMTS.

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теги: B2B облачные услуги облачные сервисы CloudMTS МТС

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