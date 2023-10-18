Облачные сервисы: МТС поможет клиентам перейти с Microsoft Exchange на отечественные сервисы

18.10.2023, MForum.ru

Провайдер CloudMTS поможет клиентам бесплатно перенести данные с корпоративной почты Microsoft Exchange в отечественные сервисы для совместной работы, расположенные в облаке.

Речь идет о так называемом едином корпоративном пространстве для хранения и обмена файлами - Диск CloudMTS, где развернуты облачные услуги для совместной работы сотрудников на базе ПО Офис CloudMTS, решение для офисной работы через единый веб-интерфейс Офис Лайт CloudMTS, а также сервис корпоративной почты.

Перенос сохранит все данные из почты и хранилища файлов. Мигрировать можно как с Microsoft Exchange, развернутого в облаке в России, так и с почтовых сервисов, расположенных на серверах за рубежом. Специалисты CloudMTS обещают содействие миграции, а также обеспечат интеграцию решений ресурсами заказчика, обслужат и поддержат продукт.

Можно выбрать либо публичную инсталляцию в облаке, либо частную инсталляцию, когда под каждого клиента разворачивается отдельный экземпляр сервиса.

«Мы видим растущий интерес к российскому программному обеспечению для офисной работы. И инструменты для совместной работы пользователей являются одними из важнейших подобных сервисов. Все больше наших клиентов обращаются к нам с просьбой перевести их данные в наши решения для совместной офисной работы. Инициатива с бесплатным переносом облегчает для компаний этот путь...», - отметила директор по развитию продуктов CloudMTS Вера Баева.

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теги: МТС облачные услуги CloudMTS

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