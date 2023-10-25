Облачные сервисы: Рынок облачных услуг в России будет расти высокими темпами

25.10.2023, MForum.ru

Вице-президент по развитию инфраструктуры МТС, руководитель CloudMTS, Игорь Зарубинский: «Если говорить про облачный рынок с точки зрения денег, то у него огромный потенциал для роста. Потому что проникновение облачных затрат в IT-бюджет компаний в нашей стране – порядка 7%. На западном рынке – более зрелом – это уже 15%. И в ближайшие 10 лет этот показатель в России вырастет втрое. Мы закладываем примерно такие цифры роста. На западном рост будет меньше в силу его зрелости. Активнее всего потребление облаков будет расти в финтехе. На втором месте - банки и ритейл. И на третьем месте будут ИТ компании и госсектор».

Я бы подписался под этим прогнозом, с оговорками про возможных черных лебедей. Но если не смотреть на геополитическую ситуацию, а смотреть только на другие рынки и на наш рынок, с точки зрения технологий и развития бизнеса, то аргументация представляется логичной, а оценки - заслуживающими доверия. МТС - хорошо ориентируется в теме, поскольку CLoudMTS это уже зрелый бизнес, с его более чем 4000 тысячами бизнес-клиентов, 15 собственными ЦОД и магистральной сетью на базе ВОЛС общей протяженностью 280 тыс км.

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теги: МТС облачные услуги облачные сервисы MTSCloud прогнозы аналитика

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