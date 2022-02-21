5G: Ericsson и DT проверили возможность трансграничной поддержки сегментации сети 5G

MForum.ru
21.02.2022,
Ericsson и Deutsche Telekom объединились, чтобы продемонстрировать способность сетей 5G работать в режиме сегментации ресурсов даже в условиях трансграничности.
Сегментация сетевых ресурсов позиционируется вендорами и разработчиками стандартов 5G как очень привлекательная возможность. И действительно, в условиях, когда для одного заказчика или приложения важнее всего возможность работы с низкими задержками, а для другого важнее, например, скорость передачи данных, ресурсы сети можно распределять так, чтобы каждый получил то, что для него принципиально важно.
На практике пока что мы не видим активного коммерческого использования сегментации ресурсов. Одна из причин этого явления состоит в том, что услуга адресована прежде всего корпоративным пользователям. А для них нередко важна трансграничность услуг, особенно в условиях Европы с ее небольшими территориями отдельных стран. Именно поэтому у вендора и возникла идея демонстрации того, что услугу сегментирования ресурсов сети можно предоставлять и как трансграничную, сохраняя, например, приоритет низкой задержки для заданного приложения по обе стороны границы.
Для этого был задействован чуть ли не весь современный арсенал сетевых решений, включая SD-WAN и комплексную оркестрацию услуг. Ключевая особенность услуги сегментации ресурсов - это поддержание гарантированного качества услуги, что вероятно будет находить отражение в SLA, который будет задавать минимальную планку за нарушение которой оператору придется платить скидками и унизительными объяснениями с клиентами. Так что целью проведенного показа было - убедить потенциальных заказчиков в том, что QoS может поддерживаться даже в трансграничных условиях, в данном случае - в условиях немецко-польской границы.
Что же, очень уместная демонстрация, которая, возможно, вновь напомнит рынку о такой функциональности, как сегментирование ресурсов сети. Впрочем, это вовсе не говорит о том, что теперь можно с уверенностью ожидать ее массовое распространение. А уж с учетом реалий российского рынка на сегодня это для нас настолько же актуально, насколько полет на Луну.
источник: telecoms.com
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теги: телеком слайсинг сегментация ресурсов сети Ericsson пятое поколение
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