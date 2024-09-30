Облачные услуги. IT: Билайн сообщает о запуске подразделением beeline cloud облачной реляционной базы данных на базе PostreSQL

30.09.2024, MForum.ru

PostgreSQL - популярная база данных на базе открытого исходного кода, способная работать с большими объемами информации. Ее не первый год используют различные бизнесы - теперь доступность этой СУБД повысится за счет ее облачной доступности.

Какие особенности Cloud PostgreSQL могут привлекать к использованию этой услуги?

Cloud PostgreSQL поддерживает управление несколькими окружениями по модели PaaS, что позволяет компаниям настраивать ресурсы в облаке в соответствии с бизнес-требованиями.





Многоверсионность и производительность: Решение обеспечивает высокую производительность и работу с OLTP-запросами, поддерживая различные типы данных, включая JSON, JSONB, а также реляционные, объектные и графические модели данных.





Мониторинг и администрирование: Встроенный кластер Patroni, мониторинг в режиме реального времени и интерактивная панель администратора упрощают управление и контроль баз данных.





Интеграция и масштабируемость: Поддержка интеграции с CRM, ERP, 1С, брокерами сообщений, а также пользовательские коннекторы через ODBC/JDBC и интеграция с Kubernetes (K8S) позволяют легко интегрировать базу данных в существующую ИТ-инфраструктуру.





Обеспечения безопасности: Продукт использует передовые механизмы шифрования данных с применением криптографических алгоритмов, поддерживает взаимодействие по SSL-протоколу и разграничение прав доступа с помощью модели RBAC (Role Based Access Control).

В общем - это способ решения самых различных бизнес задач, особенно, если нужно работать с большими объемами данных или важна катастрофоустойчивость данных, например, при работе с платежными данными. Клиентам доступны универсальные коннекторы и протоколы, что упрощает интеграцию облачной БД в прикладные задачи, например, работу с медицинскими данными.

В России облачные сервисы PostgreSQL предоставляет еще несколько IT-компания - от Cloud.ru до Yandex Cloud и T1 Cloud. Это иллюстрирует востребованность такого сервиса.

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