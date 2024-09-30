Облачные услуги. IT: Билайн сообщает о запуске подразделением beeline cloud облачной реляционной базы данных на базе PostreSQL

MForum.ru
30.09.2024,
PostgreSQL - популярная база данных на базе открытого исходного кода, способная работать с большими объемами информации. Ее не первый год используют различные бизнесы - теперь доступность этой СУБД повысится за счет ее облачной доступности.
Какие особенности Cloud PostgreSQL могут привлекать к использованию этой услуги?
В общем - это способ решения самых различных бизнес задач, особенно, если нужно работать с большими объемами данных или важна катастрофоустойчивость данных, например, при работе с платежными данными. Клиентам доступны универсальные коннекторы и протоколы, что упрощает интеграцию облачной БД в прикладные задачи, например, работу с медицинскими данными.
В России облачные сервисы PostgreSQL предоставляет еще несколько IT-компания - от Cloud.ru до Yandex Cloud и T1 Cloud. Это иллюстрирует востребованность такого сервиса.
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теги: ВымпелКом Билайн базы данных облачные услуги ПО как услуга облачные сервисы
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