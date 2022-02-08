B2B: МТС помог составить портрет туриста в Ростовской области

08.02.2022, MForum.ru

Методы Big Data и доступные операторам данные все активнее используются бизнесом и государственными структурами для анализа ситуации и принятия решений. АНО "Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области" и МТС составили портрет туриста, который отдыхал на Дону в 2021 году. Первая из любопытных находок - более половины отдыхавших - представительницы прекрасного пола.

фото: Pixabay

Анализ обезличенных данных МТС показал, что в 2021 году Ростовскую область посетили порядка 3 млн человек. Больше половины из них прибыли в регион на собственном автомобиле. Возраст туристов, которые отдыхали на Дону - от 35 до 54 года, более 60% из них - женщины.

Аналитики МТС также отмечают, что 51% в общем турпотоке занимают отдыхающие с ежемесячным доходом до 30 тысяч рублей. Многие из них останавливаются в бюджетных отелях или арендуют жилье посуточно. Самыми заядлыми ценителями донских достопримечательностей и местной кухни оказались соседи краснодарцы — на них пришлось 42% от всего потока туристов. В ТОП-5 регионов, из которых активно приезжали гости, также вошли Москва и Московская область с общей долей 24%, Ставропольский край – 8,3% и Дагестан – 7,5%.

Что еще дают такие исследования, кроме занимательных цифр?

«Big Data — это качественный цифровой аналитический инструмент, который дает возможность составить усредненный портрет туриста, в том числе посмотреть социально-демографические характеристики, уровень дохода и сферу интересов. Эти данные позволяют разработать стратегию повышения туристической привлекательности региона и грамотно распределять бюджетные средства», — комментирует директор АНО «Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области» Татьяна Горяйнова.

«На основе больших данных можно не только объективно оценить туристические потоки, но и пропускную способность дорог, нагрузку на общественный транспорт на разных участках и маршрутах. Созданная нами цифровая платформа «МТС.Регион» дает возможность пользователям самостоятельно получать и обновлять обезличенные данные Big Data МТС по заданным параметрам. Так, регионы могут запрашивать информацию о фактической численности населения или его миграциях. При этом «МТС.Регион» позволяет автоматизировать сбор аналитики, в результате клиент получает регулярно обновляющуюся информацию вместо разового исследования», — отмечает директор филиала МТС в Ростовской области Игорь Марьясов.

Для операторов сотовой связи проведение подобных исследований по регионам или по городам стало вполне ощутимым источником доходов. Тот случай, когда рынку предложили интересную услугу, которая позволяет опираться на приобретаемые данные при принятии тех или иных инвестиционных или организационных решений, как бизнесу, так и государственным структурам.

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теги: Big Data BigData МТС аналитика