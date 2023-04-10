Развитие сетей: ВымпелКом ускорил загрузку с YouTube и уменьшил задержку в онлайн-играх на Дальнем Востоке

10.04.2023, MForum.ru

ВымпелКом наладил межсетевой обмен через площадку JPNAP в Токио, а также вдвое нарастил пропускную способность соединения с площадкой BBIX. Речь идет о стыках с площадками обмена трафиком.

Зачем операторы обустраивают такие стыки или расширяют их?

Такие действия позволяют существенно нарастить скорость получения данных с зарубежных серверов, что особенно заметно сказывается на видеосервисах, в частности, на самом из них популярном, каким далеко не первый год является YouTube. Абоненты получают возможность смотреть видео без замираний и практически сразу после нажатия на ссылку, в итоге за то же время пользования число просматриваемых роликов, согласно статистике операторов, растет в среднем на 20%. Кроме того, адаптивные алгоритмы YouTube стали чаще предлагать абонентам ВымпелКом на Дальнем Востоке видеоролики в качестве HD.

По данным сервиса Video Quality Report от Google, 91% просмотров роликов YouTube среди пользователей билайна из Хабаровска теперь происходит в HD-качестве. Прирост просмотров в HD-режиме по итогам марта 2023 года вырос на 21% год к году, - это результат расширения межсетевого обмена оператором.

Сейчас нередко можно слышать от российских пользователей их опасения, связанные с тем, что пользование YouTube может быть затруднено, как уже было сделано с рядом других популярных в России глобальных социальных сетей. Опасения эти, к сожалению, не лишены оснований. А пока доступ к сервису не ограничен и не запрещен, усилия ВымпелКом можно только приветствовать - YouTube на сегодня это самый популярный ресурс во всех случаях, если речь идет о желании просмотреть видео, идет ли речь об образовании, науке, технике, развлечениях и так далее. Никаких аналогов этому глобальному сервису нет даже на горизонте, причем сила YouTube не только в удобных интерфейсах, быстрой и качественной работе за счет собственной сети доставки контента, но, прежде всего, в глобальности контента. Повторить YouTube или сделать что-то лучше на сегодня - задача практически нереальная. Никакому условному "RuTube" даже в перспективе нескольких лет не стать столь же глобальным в плане контента и доступности. Хотелось бы верить, что эти соображения остановят законодателей от принятия каких-то неразумных ограничительных решений в попытках облегчить старт для российского аналога Youtube.

Не будем сводить новость только к YouTube, расширение операторами межсетевого обмена трафиком позитивно влияет на опыт всех абонентов, которые активно пользуются интернетом за пределами "рунета".

Константин Колесов, руководитель по стратегическому развитию передачи данных Блока по операторскому бизнесу билайна:

«Работа по расширению межоператорского взаимодействия в Японии велась на протяжении полугода. Было необходимо достичь договоренностей о взаимодействии с площадкой JPNAP, через которую мы сделали новые соединения и зарезервировали существующие, расширить имеющиеся присоединения c хорошо зарекомендовавшей себя площадкой BBIX, договориться с Google о подаче трафика через площадки межсетевого обмена, настроить и разбалансировать трафик на своей сети и при этом не перегрузить японские стыки. Улучшения затронули всех клиентов билайна на Дальнем Востоке, при этом никаких дополнительных действий со стороны пользователей для улучшения сервиса не требуется».

BBIX – одна из крупнейших площадок межсетевого обмена в Японии. Пиковая загрузка узла BBIX в Токио за последние 30 дней составила 4,34 Тбит/с. Через данную площадку возможно установить обмен трафиком с операторами связи Азии, мировыми контент-провайдерами, распространяющими трафик популярных сервисов, такими как Amazon web services, Google, Valve, Blizzard, Baidu, BIGO и др.

JPNAP входит в тройку точек обмена трафика в Японии по величине с пиковой загрузкой 3,48 Тбит/с на площадке Токио. Она предоставляет широкие возможности по организации связности с большим количеством владельцев и распространителей трафика крупнейших интернет-сервисов.

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теги: развитие сетей билайн Вымпелком стыки межсетевой обмен трафиком Youtube

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