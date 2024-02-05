Развитие сетей: МегаФон в Дагестане - интернет стал быстрее в Каспийске

05.02.2024, MForum.ru

Как сообщает МегаФон, скорость передачи данных в городе Каспийск, республика Дагестан, выросла на 10%, теперь максимальные скорости при скачивании достигают 73 Мбит/с. Для достижения таких результатов, оператор установил дополнительное телеком-оборудование на побережье Каспийского моря.

Каспийск - молодой, развивающийся город. Население - более 120 тысяч человек, ежегодно сюда приезжает около полумиллиона туристов. Это не только курорт, но и культурно-спортивный центр республики, можно вспомнить о Анжи-Арене и мечети им. Шейха Саида Афенди. Видеохостинги TikTok и YouTube возглавляют рейтинг самых популярных приложений у абонентов. Доли трафика местные и туристы поделили практически пополам — 51% против 49%. Любимый мессенджер в Каспийске — WhatsApp, в нем предпочитают общаться 70% пользователей

По данным оператора, год начался с развертывания в городе нового оборудования сотовой связи. В городе поддерживается услуга VoLTE - голос в сети 4G, расширение покрытия делает эту услугу еще более доступной для абонентов.

«Туристический поток жителей в Дагестан увеличивается с каждым годом. А доступная голосовая связь и быстрый интернет обеспечивают комфортное пребывание в нашем регионе. Наши специалисты расширили сеть LTE в крупных туристических центрах, таких как Дербент, Буйнакск, Каспийск, Хунзах и, конечно, в столице республики — Махачкале», — прокомментировал директор МегаФона в Дагестане Магомед Насруллаев.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: развитие сетей МегаФон Дагестан

--