Развитие сетей: МегаФон в Дагестане - интернет стал быстрее в Каспийске

MForum.ru
05.02.2024,
Как сообщает МегаФон, скорость передачи данных в городе Каспийск, республика Дагестан, выросла на 10%, теперь максимальные скорости при скачивании достигают 73 Мбит/с. Для достижения таких результатов, оператор установил дополнительное телеком-оборудование на побережье Каспийского моря.
Каспийск - молодой, развивающийся город. Население - более 120 тысяч человек, ежегодно сюда приезжает около полумиллиона туристов. Это не только курорт, но и культурно-спортивный центр республики, можно вспомнить о Анжи-Арене и мечети им. Шейха Саида Афенди. Видеохостинги TikTok и YouTube возглавляют рейтинг самых популярных приложений у абонентов. Доли трафика местные и туристы поделили практически пополам — 51% против 49%. Любимый мессенджер в Каспийске — WhatsApp, в нем предпочитают общаться 70% пользователей
По данным оператора, год начался с развертывания в городе нового оборудования сотовой связи. В городе поддерживается услуга VoLTE - голос в сети 4G, расширение покрытия делает эту услугу еще более доступной для абонентов.
«Туристический поток жителей в Дагестан увеличивается с каждым годом. А доступная голосовая связь и быстрый интернет обеспечивают комфортное пребывание в нашем регионе. Наши специалисты расширили сеть LTE в крупных туристических центрах, таких как Дербент, Буйнакск, Каспийск, Хунзах и, конечно, в столице республики — Махачкале», — прокомментировал директор МегаФона в Дагестане Магомед Насруллаев.
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теги: развитие сетей МегаФон Дагестан
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