Стыки: ВымпелКом нарастил пропускную способность с Telegram до 1,4 Тбит/с

04.12.2023, MForum.ru

ВымпелКом сообщает об очередном расширении пропускной способности прямых стыков с Telegram - еще на 500 Гбит/с, что повысило ее до 1,4 Тбит/с (+55%).

Telegram продолжает оставаться самым быстрорастущим интернет-сервисом в сети билайн, занимая третье место по объему абонентского трафика.

Только за 3q2023 трафик Telegram вырос на 50% год к году и теперь на 75% превышает трафик WhatsApp. Для сравнения, трафик YouTube за это время вырос на 15%.

Рост пропускной способности стыков делает пользование Telegram более комфортным для клиентов ВымпелКом.

В феврале 2023 года о расширении пропускных каналов к Telegram до 1400 Гбит/с сообщал МегаФон. В январе 2023 года ВымпелКом сообщал о наращивании стыка с 400 Гбит/с до 900 Гбит/c.

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теги: ВымпелКом билайн развитие сетей стыки с Telegram

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