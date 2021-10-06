Цифры: Проблемы Facebook подарили Telegram новые миллионы пользователей

MForum.ru
06.10.2021,
Билайн делится данными по ситуации вокруг "глобального сбоя" в работе Facebook, который также сказался на работе мессенджера WhatsApp и приложения Instagram.
В Билайн заметили, что сбой произошел одновременно на всех узлах Facebook, независимо от и расположения - интернет-трафик сервисов перестал поступать по каналам Билайн не только из Стокгольма и Хельсинки, но и из Японии, куда ведут собственные выделенные каналы, используемые прежде всего Дальневосточным сегментом сети ПАО "ВымпелКом".
Данные оператора показывают, что пользователи не переключились на какие-то дела в оффлайне, они остались в сети, что обеспечило суммарное потребление интернет-трафика вечером понедельника на уровне предыдущих дней. В 20 часов 14 минут был зафиксирован пик потребления после чего трафик плавно пошел на спад.
В последние недели трафик сервисов Facebook играет существенную роль в загрузке интернет-каналов Билайн, он уступает по объему потребления только Youtube. При этом абонентом потребовалось всего от 2 до 20 минут, чтобы переключиться на другие сервисы.
Около 80% трафика в сервисах Facebook составляет трафик приложения Instagram для мобильных устройств. Поэтому мобильный трафик восстанавливался дольше, чем трафик абонентов домашнего интернета. Наиболее распространенный сценарий - пользователи переключились на просмотр роликов Youtube. Рост потребления услуг Youtube составил 6%.
Отказ в работе WhatsApp обеспечил ростом трафика и без того популярного в России мессенджера Telegram - трафик его использования вечером понедельника вырос на 17%. В Telegram говорят также о десятках миллионов новых регистраций.
Некоторое увеличение трафика произошло и в направлениях социальных сетей ВК и ОК, отдельные стыки сети ВымпелКом и сети mail.ru показывали рост трафика на 4%.
Можно в очередной раз поговорить о пользе существования конкуренции и альтернатив. У большинства пользователей на смартфонах установлено заметно больше, чем один мессенджер, большинство пользователей зарегистрированы более, чем в одной социальной сети. Это позволяет без особенных проблем переживать ситуации временной недоступности тех или иных цифровых услуг. Сбой Facebook - это очередной наглядный аргумент против монополизма и отсутствия альтернатив.
--
теги: телеком Facebook цифры Билайн ВымпелКом аварии социальные сети WhatsApp Instagram
--
Публикации по теме:
08.07. [Новости компаний] Тесты скорости: МегаФон укрепился на позиции лидера российского мобильного интернета по данным Ookla / MForum.ru
26.03. [Новости компаний] Статистика: Хроники эпидемии или как меняется статистика. Данные МегаФон / MForum.ru
02.12. [Новости компаний] Телеком: В TelecomDaily провели исследования скорости интернет-соединений в метро Москвы / MForum.ru
10.09. [Новости компаний] Телеком: Мобильная связь за 28 лет своего существования изменила жизнь 73% россиян / MForum.ru
04.07. [Новинки] Обзоры: 5 лучших VPN приложений для OS Android
06.10. [Новинки] Анонсы: Realme GT Master Edition появился в России / MForum.ru
06.10. [Новинки] Анонсы: Sony объявила о старте российских продаж Xperia 1 III / MForum.ru
06.10. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova 8i появился в России / MForum.ru
05.10. [Новинки] Слухи: Moto G31 получит 50 Мп камеру и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
04.10. [Новинки] Анонсы: Tecno Camon 18 Premier – камера на подвесе и 60-кратный зум / MForum.ru
04.10. [Новинки] Анонсы: Doogee X96 появится в продаже 11 октября / MForum.ru
01.10. [Новинки] Анонсы: POCO C31 представлен официально / MForum.ru
01.10. [Новинки] Анонсы: Fairphone 4 представлен официально / MForum.ru
01.10. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi 10 появился в России / MForum.ru
30.09. [Новинки] Анонсы: Sharp Aquos zero6 с дисплеем 240 Гц представлен официально / MForum.ru
29.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy M52 с Super AMOLED Plus дисплеем представлен официально / MForum.ru
28.09. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Civi – тонкий смартфон c интересным дизайном / MForum.ru
27.09. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova 9 и 9 Pro на HarmonyOS представлены официально / MForum.ru
27.09. [Новинки] Анонсы: iQOO Z5 представлен официально / MForum.ru
23.09. [Новинки] Анонсы: Meizu 18X – субфлагман на Snapdragon 870 / MForum.ru
23.09. [Новинки] Анонсы: Meizu 18S и 18S Pro на Snapdragon 888+ представлены официально / MForum.ru
23.09. [Новинки] Анонсы: Nokia G50 представлен официально / MForum.ru
22.09. [Новинки] Анонсы: Realme GT Neo 2 на чипсете Snapdragon 870 представлен официально / MForum.ru
21.09. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Moto E40 / MForum.ru
20.09. [Новинки] Анонсы: Oppo A16 представлен официально для рынка Индии / MForum.ru