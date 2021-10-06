Цифры: Проблемы Facebook подарили Telegram новые миллионы пользователей

06.10.2021, MForum.ru

Билайн делится данными по ситуации вокруг "глобального сбоя" в работе Facebook, который также сказался на работе мессенджера WhatsApp и приложения Instagram.

В Билайн заметили, что сбой произошел одновременно на всех узлах Facebook, независимо от и расположения - интернет-трафик сервисов перестал поступать по каналам Билайн не только из Стокгольма и Хельсинки, но и из Японии, куда ведут собственные выделенные каналы, используемые прежде всего Дальневосточным сегментом сети ПАО "ВымпелКом".

Данные оператора показывают, что пользователи не переключились на какие-то дела в оффлайне, они остались в сети, что обеспечило суммарное потребление интернет-трафика вечером понедельника на уровне предыдущих дней. В 20 часов 14 минут был зафиксирован пик потребления после чего трафик плавно пошел на спад.

В последние недели трафик сервисов Facebook играет существенную роль в загрузке интернет-каналов Билайн, он уступает по объему потребления только Youtube. При этом абонентом потребовалось всего от 2 до 20 минут, чтобы переключиться на другие сервисы.

Около 80% трафика в сервисах Facebook составляет трафик приложения Instagram для мобильных устройств. Поэтому мобильный трафик восстанавливался дольше, чем трафик абонентов домашнего интернета. Наиболее распространенный сценарий - пользователи переключились на просмотр роликов Youtube. Рост потребления услуг Youtube составил 6%.

Отказ в работе WhatsApp обеспечил ростом трафика и без того популярного в России мессенджера Telegram - трафик его использования вечером понедельника вырос на 17%. В Telegram говорят также о десятках миллионов новых регистраций.

Некоторое увеличение трафика произошло и в направлениях социальных сетей ВК и ОК, отдельные стыки сети ВымпелКом и сети mail.ru показывали рост трафика на 4%.

Можно в очередной раз поговорить о пользе существования конкуренции и альтернатив. У большинства пользователей на смартфонах установлено заметно больше, чем один мессенджер, большинство пользователей зарегистрированы более, чем в одной социальной сети. Это позволяет без особенных проблем переживать ситуации временной недоступности тех или иных цифровых услуг. Сбой Facebook - это очередной наглядный аргумент против монополизма и отсутствия альтернатив.

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