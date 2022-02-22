Благотворительность: Билайн поставил спасателям отряда "ЛизаАлерт" мультисимовый роутер с балансировкой

MForum.ru
22.02.2022,
Такие устройства не первый год используются в России. Их приобретают и используют, как правило, не стесненные в расходах абоненты для обустройства, например, телефонной связи и мобильного интернета в автомобиле или для обеспечения надежного интернет-доступа для служебных целях на массовых мероприятиях, где бывает много посетителей с мобильными телефонами. Идея устройства - собрать доступные в данной точки сетевые ресурсы всех сетей и предоставить абоненту устойчивую полосу пропускания.
Multisim Балансировщик, который предоставила компания Вымпелком поисковому отряду - это роутер, в котором задействованы 4 SIM-карты разных операторов. Роутер подключен к серверу агрегации трафика. Устройство стремится обеспечить стабильную полосу пропускания, независимо от ситуации, складывающейся в точке установки. Коэффициент агрегации такого устройства составляет 80-95%, то есть сохраняется в среднем около 90% ширины каждого из четырех каналов при суммировании их мощностей. Общую максимальную скорость решение обеспечивает на уровне 100 Мбит/c. К балансировщику можно подключать внешние антенны, что улучшает качество приема.
Балансировщик готов к работе через минуту после включения, пользование им не требует специальных навыков. Устройство заключено во влагонепроницаемый корпус. Устройство удобно для работы с беспилотниками, - данные, снятые в районе поиска, в походных условиях можно быстро отправить в центр, где с ними будут работать люди и нейросеть "Beeline AI - Поиск людей", занимающийся поиском пропавших людей на фотографиях. На сегодняшний день с помощью технологии Beeline AI обработано более 1,5 млн снимков, непосредственно с воздуха найдено 97 человек.
Евгений Герасимов, руководитель направления беспилотной авиации ПСО «ЛизаАлерт»:
«Multisim для поисков в природной среде – отлично зарекомендовавшая себя технология, работающая в сложных природных условиях. Помимо задач по оснащению интернетом поискового штаба, отряд протестировал ее возможности в направлении беспилотной авиации, т.к. этому направлению критически важна скорость интернета для максимально быстрой передачи снимков в группу обработки просмотра. Использование мультисим кратно увеличило скорость выгрузки фотографий и позволило выйти на новый уровень скорости работы с нейросетью «Beeline AI – Поиск людей», что в конечном итоге приводит к повышению эффективности поисковых практик».
Антон Даценко, руководитель по продуктам передачи данных билайн:
«Потребность в обеспечении групп ПСО ЛизаАлерт надежными телекоммуникационными сервисами в настолько тяжелых условиях эксплуатации - это отличная демонстрация потенциала продуктов NaaS (Network as a Service), в который входит решение «Multisim Балансировщик. Благодаря наличию таких решений в нашем продуктовом портфеле мы всегда можем обеспечить клиентов передовыми возможностями современных сетей связи и продемонстрировать нашим партнерам стремление развивать взаимовыгодное сотрудничество в интересах клиентов и общества».
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime , также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко - Телеком новости.
теги: телеком социальные сети Билайн Вымпелком ЛиаАлерт
Публикации по теме:
16.11. [Новости компаний] Социальная ответственность: Отряд «ЛизаАлерт» и билайн подводят итоги использования совместных технологий в ходе высокого поискового сезона 2021 года / MForum.ru
15.10. [Новости компаний] Социальная ответственность: "Билайн.Поиск" поможет спасателям искать людей / MForum.ru
17.09. [Новости компаний] Социальные инициативы: Билайн и ВКонтакте поддержат выпуск документального сериала / MForum.ru
02.08. [Новости компаний] EGS: Билайн рассказал об устойчивом развитии в 2020 году / MForum.ru
11.06. [Новости компаний] AI: Билайн измерит глубину ям на дорогах общего пользования / MForum.ru
22.02. [Новинки] Анонсы: Начались продажи Doogee V20 / MForum.ru
22.02. [Новинки] Анонсы: Blackview A95 появился в продаже / MForum.ru
21.02. [Новинки] Анонсы: Vivo V23e 5G представлен официально / MForum.ru
21.02. [Новинки] Слухи: Sony Xperia 5 Mark 4 – компактный смартфон на Snapdragon 8 Gen 1 Plus / MForum.ru
21.02. [Новинки] Анонсы: В Китае начались продажи Honor 60 SE 5G / MForum.ru
18.02. [Новинки] Слухи: Готовится анонс Samsung Galaxy A13 4G / MForum.ru
18.02. [Новинки] Слухи: Poco F4 GT станет самым доступным смартфоном на Snapdragon 8 Gen 1 / MForum.ru
17.02. [Новинки] Слухи: Появились подробности о смартфоне Moto G22 / MForum.ru
17.02. [Новинки] Анонсы: Представлен игровой смартфон Redmi K50 Gaming Edition / MForum.ru
16.02. [Новинки] Слухи: Цены Realme 9 Pro и 9 Pro+ стали известны до анонса / MForum.ru
15.02. [Новинки] Анонсы: Nokia G11 получил дисплей 90 Гц и АКБ 5050 мАч / MForum.ru
15.02. [Новинки] Анонсы: Представлен POCO M4 Pro 5G с чипсетом Dimensity 810 и дисплеем 90 Гц / MForum.ru
14.02. [Новинки] Анонсы: В России начались продажи Nokia G21 / MForum.ru
14.02. [Новинки] Слухи: В сети появились рендеры Samsung Galaxy A23 / MForum.ru
11.02. [Новинки] Анонсы: Realme C35 на UniSoC T616 представлен официально / MForum.ru
10.02. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Tab S8, S8+ и S8 Utlra представлены официально / MForum.ru
10.02. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S22 Ultra – топовый смартфон с S Pen / MForum.ru
10.02. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S22 и S22+ представлены официально / MForum.ru
09.02. [Новинки] Анонсы: Infinix Zero 5G представлен официально / MForum.ru
09.02. [Новинки] Анонсы: Huawei P50 Pro, фотофлагман на Harmony OS, появился в России / MForum.ru