Благотворительность: Билайн поставил спасателям отряда "ЛизаАлерт" мультисимовый роутер с балансировкой

22.02.2022, MForum.ru

Такие устройства не первый год используются в России. Их приобретают и используют, как правило, не стесненные в расходах абоненты для обустройства, например, телефонной связи и мобильного интернета в автомобиле или для обеспечения надежного интернет-доступа для служебных целях на массовых мероприятиях, где бывает много посетителей с мобильными телефонами. Идея устройства - собрать доступные в данной точки сетевые ресурсы всех сетей и предоставить абоненту устойчивую полосу пропускания.

Multisim Балансировщик, который предоставила компания Вымпелком поисковому отряду - это роутер, в котором задействованы 4 SIM-карты разных операторов. Роутер подключен к серверу агрегации трафика. Устройство стремится обеспечить стабильную полосу пропускания, независимо от ситуации, складывающейся в точке установки. Коэффициент агрегации такого устройства составляет 80-95%, то есть сохраняется в среднем около 90% ширины каждого из четырех каналов при суммировании их мощностей. Общую максимальную скорость решение обеспечивает на уровне 100 Мбит/c. К балансировщику можно подключать внешние антенны, что улучшает качество приема.

Балансировщик готов к работе через минуту после включения, пользование им не требует специальных навыков. Устройство заключено во влагонепроницаемый корпус. Устройство удобно для работы с беспилотниками, - данные, снятые в районе поиска, в походных условиях можно быстро отправить в центр, где с ними будут работать люди и нейросеть "Beeline AI - Поиск людей", занимающийся поиском пропавших людей на фотографиях. На сегодняшний день с помощью технологии Beeline AI обработано более 1,5 млн снимков, непосредственно с воздуха найдено 97 человек.

Евгений Герасимов, руководитель направления беспилотной авиации ПСО «ЛизаАлерт»:

«Multisim для поисков в природной среде – отлично зарекомендовавшая себя технология, работающая в сложных природных условиях. Помимо задач по оснащению интернетом поискового штаба, отряд протестировал ее возможности в направлении беспилотной авиации, т.к. этому направлению критически важна скорость интернета для максимально быстрой передачи снимков в группу обработки просмотра. Использование мультисим кратно увеличило скорость выгрузки фотографий и позволило выйти на новый уровень скорости работы с нейросетью «Beeline AI – Поиск людей», что в конечном итоге приводит к повышению эффективности поисковых практик».

Антон Даценко, руководитель по продуктам передачи данных билайн:

«Потребность в обеспечении групп ПСО ЛизаАлерт надежными телекоммуникационными сервисами в настолько тяжелых условиях эксплуатации - это отличная демонстрация потенциала продуктов NaaS (Network as a Service), в который входит решение «Multisim Балансировщик. Благодаря наличию таких решений в нашем продуктовом портфеле мы всегда можем обеспечить клиентов передовыми возможностями современных сетей связи и продемонстрировать нашим партнерам стремление развивать взаимовыгодное сотрудничество в интересах клиентов и общества».

пресс-релиз

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