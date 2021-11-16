Социальная ответственность: Отряд «ЛизаАлерт» и билайн подводят итоги использования совместных технологий в ходе высокого поискового сезона 2021 года

16.11.2021, MForum.ru

По статистике отряда «ЛизаАлерт» всего в период с 1 мая 2021 года по 31 октября 2021 года было принято 26 823 заявки на поиск пропавших, было спасено 20 115 человек. Найдено погибшими 1 890 человек, 618 раз отряд искал родных и близких найденных и дезориентированных людей. Максимальное число заявок пришлось на неделю с 13 по 19 сентября: за этот период поступило 1 564 заявки на поиск.

Всего с начала года отряд получил уже более 38 000 заявок на поиск пропавших на территории всей страны, более 27 000 раз прозвучало «Найден, жив!», погибшими найдено 2 704 человека. На сегодняшний момент отряд представлен в 64 регионах РФ.

Горячая линия отряда 8(800)700-54-52, работающая с 2012 года при поддержке билайн, в 2021 году приняла уже около 72 000 звонков. Ежегодно отряд увеличивает количество операторов-добровольцев Горячей линии — сегодня их более 180 человек — тех, кто поддерживает ее работоспособность в режиме 24/7.

В сентябре 2021 года зафиксирован абсолютный рекорд по количеству обращений за всю историю Горячей линии (10 695 входящих звонков), что на 58% больше, чем в сентябре 2020 года (6 731 обращение).

Основные запросы, с которыми звонящие обращаются на Горячую линию, являются: свидетельства по актуальным поискам, непосредственно заявки на поиск, информация об обнаружении дезориентированных людей, запросы на проведение лекций по детской безопасности, запросы от СМИ и т.д. Около 10% обращений от всех звонков — это вопросы о деятельности отряда и о возможности присоединиться к нему: как помочь отряду, как узнавать об активных поисках.

Григорий Сергеев, председатель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт»: «Лето и начало осени — традиционно самый активный период для отряда: количество еженедельных поисков и, как следствие, необходимого количества добровольцев и ресурсов возрастает в десятки раз. Технологии и партнерства с бизнесом помогают отряду быть максимально продуктивным: на протяжении 10 лет совместно с билайн мы развиваем технологическую инфраструктуру для поисков, чтобы внедрять новые алгоритмы. Сотрудничество с ритейлом и АЗС — важная составляющая ресурсной поддержки отряда. Активно развивается социальный проект «Островок безопасности», представленный в торговых сетях «Пятерочка», «Перекресток» и в магазинах «ВкусВилл». С помощью бонусных программ и акций наших партнерских АЗС («Газпромнефть», Shell и ЕКА) появилась возможность обеспечить топливом выезжающих на поиски добровольцев — все это неоценимая поддержка, особенно в регионах. Только объединяя усилия, мы можем строить эффективную систему поиска пропавших по всей стране».

Пресс-релиз

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теги: социальная ответственность

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