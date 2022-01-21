AI. Беспилотники: "Beeline AI - поиск людей" научили работать с беспилотниками DJI MATRICE-300

21.01.2022, MForum.ru

Для поисково-спасательных операций в зимний период билайн адаптировал решение "Beeline AI - поиск людей" для работы с беспилотниками DJI MATRICE-300, которые более приспособлены для работы в сложных погодных условиях. Три дрона этой модели были переданы оператором Центру поиска пропавших людей перед новогодними праздниками.

Эти аппараты позволяют получить снимки с еще большим, чем ранее разрешением, что дает возможность проводить облеты на высоте 96 метров, а не на высоте 46 метров, как ранее. Фотографии делаются в режиме непрерывного полета, без остановок, что позволяет экономить заряд аккумулятора и охватить большую площадь поиска. Нейросеть обучили работать с такими фотографиями.

Кроме того MATRICE-300 обладает увеличенным радиусом действия - до 50 км без подзарядки. Аппарат оснащен тепловизором, что теоретически может помочь с ночным поиском, что бывает необходимо в холодное время года, когда действовать требуется быстро.

Если ранее на исследование дроном зоны 500 м х 500 м отряд тратил 1.5 - 2 часа, то теперь - 11-15 минут. Оборудование устойчиво к сложным погодным условиям, его можно применять в условиях низких температур, снегопада, под мелким дождем и в ветренную погоду. Новые дроны уже прошли "боевое крещение" в условиях зимы, ветра и снегопада в поиске в Волгоградской области.

Решение поможет Центру поиска пропавших людей в его работе. В билайн также надеются, что это решение может пригодиться МЧС и другим ведомствам и промышленным предприятиям, например, в обнаружении мусора, несанкционированных застроек, повреждений инженерной инфраструктуры и т.п.

пресс-релиз компании Вымпелком

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