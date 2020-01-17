SMS о поисках пропавших получают более 55 000 человек

MForum.ru
17.01.2020,
17 января 2020, пресс-релиз Билайн через MForum.ru.
17 января 2020 года, Москва – Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» и Билайн (ПАО «ВымпелКом») подвели итоги работы сервиса «Потеряться – не значит пропасть» в 2019 году.
За два года работы сервиса SMS-информирования о пропавших людях было разослано более 5 миллионов сообщений, из которых порядка 3,5 миллионов было отправлено в 2019 году. На текущий момент на смс-рассылку о поисках «Лиза Алерт» подписалось 55 000 добровольцев. (*)
Сервис «Потеряться – не значит пропасть» (https://lizaalert.beeline.ru) разработан на технической базе Билайн и запущен в декабре 2017 года специально для решения главной задачи движения «Лиза Алерт» - привлечь как можно больше добровольцев, находящихся рядом, к поискам пропавших. После подключения к рассылке добровольцы получают SMS-уведомления о поисках пропавшего человека в выбранном регионе или районе города.
Количество людей, принимающих участие в поисках пропавших, значительно влияет на успех спасательной операции и увеличивает шансы найти человека живым. Билайн и «Лиза Алерт» призывают всех абонентов сотовой связи вне зависимости от оператора, подписаться на получение бесплатных SMS, чтобы помогать в поисках, которые проходят в непосредственной близости от их местоположения.
(*) По данным внутренней статистики
пресс-релиз на сайте ВымпелКом
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теги: пресс-релизы Билайн ВымпелКом Лиза Алерт поиск пропавших
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