Телеком: Розница МегаФона предлагает страхование домашней бытовой техники и электроники

21.06.2019, MForum.ru

В поисках дополнительных доходов операторы сотовой связи продолжают диверсифицировать услуги, оказываемые розничными салонами. МегаФон и Сбербанк Страхование предлагают коробочный полис комплексного страхования домашней бытовой техники и электроники.

Застраховать технику можно от поломок из-за внешних воздействий: пожара, стихийных бедствий, воздействия воды, электротока и других непредвиденных событий. "Сбербанк страхование" обеспечит ремонт застрахованной техники в сервисных компаниях, выплаты предусмотрены только в случаях, если ремонт невозможен.

Страховой полис можно оформить в любом из более, чем 2 тысяч розничных салонов МегаФона без предстрахового осмотра техники. Стоимость страховки на год - от 1499 рублей, максимальная сумма защищенного убытка - до 50 тысяч рублей.

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пресс-релиз

Защита для бытовой техники и умного дома от МегаФона и «Сбербанк Страхование»

Москва. 20 июня 2019 г. МегаФон, ведущий оператор цифровых возможностей в России, и страховая компания «Сбербанк Страхование» предлагают уникальный страховой продукт для вашего «умного дома» и бытовой техники.

C июня в собственных салонах связи МегаФона стартовали продажи уникального коробочного полиса комплексного страхования для домашней бытовой техники и электроники от лидера российского страхования – компании «Сбербанк Страхование».

Новый продукт предназначен для комплексного страхования всей домашней бытовой техники и электроники(*), включая House-гаджеты для умного дома. Техника будет защищена от поломок в результате внешних воздействий – пожара, стихийных бедствий, воздействия воды или электрического тока и других непредвиденных событий. При выходе техники из строя «Сбербанк страхование» организует ремонт в сервисных компаниях-партнерах. Если восстановительный ремонт невозможен, клиент получит денежную выплату.

Полис можно оформить в любом из более чем 2 000 салонов сети МегаФон. Предстраховой осмотр техники для заключения договора не требуется. Стоимость страховой защиты на год начинается от 1499 рублей, максимальная сумма защищенного убытка – до 50 тыс. рублей.

«Благодаря уникальным условиям продукта «Защита бытовой и электронной техники» у клиентов появилась возможность комплексно застраховать всю бытовую и электронную технику, находящуюся дома, вне зависимости от типа, срока эксплуатации и производителя, - рассказывает Дмитрий Попов, руководитель СК «Сбербанк страхование». – Ведь как правило, существующие продукты по страхованию бытовой техники позволяют обеспечить защитой конкретный объект, например, телевизор или холодильник. А страхование бытовой техники в составе стандартных полисов для защиты квартир не включает в себя такие распространенные риски, как выход техники из строя в результате повреждения электротоком или поломка в результате механического воздействия, например, падения полки на варочную панель».

В сети салонов связи МегаФона клиенты могут не только приобрести мобильную технику или оплатить услуги сотовой связи: здесь всегда доступен широкий спектр финансовых, сервисных продуктов и услуг, например, возможность оплатить кредит или жилищно-коммунальные услуги, сделать денежный перевод, настроить смартфон, оформить страховой полис. Сегодня мы расширяем нашу продуктовую линейку новым отличным страховым продуктом комплексной защиты бытовой техники, электроники, включая самые современные бытовые приборы, относящиеся к «умному дому», например, чайники. Оформить полис можно в более чем 2000 салонов связи собственной сети МегаФона по всей стране», - добавляет Кирилл Шибанов, генеральный директор «МегаФон-Ритейл».

(*) - кроме смартфонов и планшетных компьютеров. Если у вас есть необходимость защитить смартфоны и планшетные компьютеры – уже более года в салонах МегаФон можно приобрести полис «Выше всех обстоятельств» от «Сбербанк страхование». Стоимость полиса от 1490 рублей, максимальная сумма защищенного убытка – до 30 тыс. руб.

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теги: МегаФон телеком страхование розница услуги