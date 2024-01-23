Антиспам: МТС сообщает о запуске антиспам-приложения "Защитник"

MForum.ru

Антиспам: МТС сообщает о запуске антиспам-приложения "Защитник"

23.01.2024, MForum.ru

МТС представила мобильное приложение "Защитник", предназначенное для ограждения абонентов любых операторов мобильной связи от спама. Приложение можно скачать из Google Play или AppStore.

 

 

При поступлении вызова абоненту, данные о нем передаются на платформу МТС где проводится оперативный анализ номера. Алгоритмы присваивают вызову категорию спама, например, Юридические услуги, Коллекторы, Медицина и красота, Страхование. При наличии номера в справочниках и открытых источниках, будет показано и название организации. База номеров платформы автоматически обновляется.

Из приложения на нежелательный звонок можно пожаловаться, есть кнопка "пожаловаться на спам". В перспективе оператор обещает настроить блокировку нежелательных звонков, они будут перенаправляться на голосовой бот, расшифрованный разговор звонящего с ботом будет переведен в текст и прислан абоненту.

Приложение Защитник от МТС бесплатно и не содержит рекламы.

Рынок антиспамовых приложений, близкий теме АОН-приложений, постоянно расширяется. Есть приложения, что работают годами и уже собрали немалую лояльную аудиторию пользователей. Приложения различаются по функционалу, скажем, некоторые из них показывают пользователю к какому географическому региону относится номер звонящего. Конечно, пока не решена проблема подмены номеров, антиспамовые приложения не столь эффективны, но если проблему подмены номеров все же удастся победить, вырастет востребованность и антиспамовых решений.

Проблема борьбы со спамом - одна из наиболее существенных на рынке телекома. Общее количество звонков, в отношении которых МТС выявил признаки несанкционированной рекламы за период с января по июнь 2023 года составило более 3,8 млрд! Мобильное приложение Защитник не решит проблему спама полностью, но поможет в борьбе с такими вызовами.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: антиспам МТС мобильные приложения

-- 

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

07.12. [Новости компаний] Антиспам: "Виртуальный помощник" обещает антиспам-защиту абонентам ВымпелКома / MForum.ru

13.12. [Новости компаний] ГПБ Мобайл / MForum.ru

20.05. [Новости компаний] Микроэлектроника: Qualcomm расширила функционал модемной системы Snapdragon X65 5G Modem RF / MForum.ru

02.06. [Новинки]  Смартфон из Вьетнама: BPhone – дебют Bkav Corporation / MForum.ru

16.02. [Тарифы, услуги]  Тест сервиса «Welcome Page» от МТС: простое и эффективное решение / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 4 ms, lookup=0 ms, find=4 ms

Последние сообщения в форумах

31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...
28.08.2023 17:51 ABloud Тема: Забайкальский край (ранее Читинская область и Агинский-Бурятский округ) (04.12.2007)
[Развитие сетей. Забайкальский край. МегаФон] Новую базовую станцию запустил МегаФон в забайкальской глубинке 28 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. Доступ к современным цифровым ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

23.01. [Новинки] Слухи: Появилась информация о флагманском чипсете Exynos 2500 / MForum.ru

22.01. [Новинки] Слухи: Планшет Samsung на базе Exynos 1280 замечен в Geekbench / MForum.ru

22.01. [Новинки] Слухи: Неизвестный телефон iQOO получит новый чип Snapdragon SM8365 / MForum.ru

19.01. [Новинки] Анонсы: Представлен первый смартфон новой серии от Vivo – Vivo G2 / MForum.ru

18.01. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S24+ и Galaxy S24 получат 7 лет программной поддержки / MForum.ru

18.01. [Новинки] Анонсы: Флагманский смартфон Galaxy S24 Ultra представлен официально / MForum.ru

17.01. [Новинки] Слухи: Появились подробности о смартфоне Reno 11F 5G / MForum.ru

17.01. [Новинки] Анонсы: Moto G Play (2024) представлен официально / MForum.ru

16.01. [Новинки] Слухи: OnePlus 12R замечен в базе данных NBTC / MForum.ru

16.01. [Новинки] Анонсы: Представлены Redmi Note 13 Pro 4G и Redmi Note 13 4G / MForum.ru

15.01. [Новинки] Анонсы: Представлены смартфоны серии Honor Magic6 со Snapdragon 8 Gen 3, 1 Тб памяти и 180 Мп камерой / MForum.ru

12.01. [Новинки] Анонсы: Poco M6 Pro с Helio G99-Ultra, 64 МП камерой и экраном 120 Гц представлен официально / MForum.ru

11.01. [Новинки] Слухи: Huawei P70 получит чипсет Kirin 9010 / MForum.ru

11.01. [Новинки] Анонсы: Представлен Honor Magic 6 Lite с процессором Snapdragon 6 Gen 1 и АКБ 5300 мАч / MForum.ru

10.01. [Новинки] CES 2024: TCL представила линейку смартфонов 2024 модельного года / MForum.ru

10.01. [Новинки] Слухи: Vivo Pad 3 получит экран разрешением 13 дюймов / MForum.ru

09.01. [Новинки] Анонсы: Lenovo Tab M11 (2024) получит 4 года программной поддержки / MForum.ru

08.01. [Новинки] Анонсы: Huawei Enjoy 70 Pro с 4G-чипсетом Snapdragon 680 представлен официально / MForum.ru

08.01. [Новинки] Анонсы: Представлен OPPO Find X7 с 50 Мп строенной камерой и 6.78″ изогнутым OLED-дисплеем / MForum.ru

08.01. [Новинки] CES 2024: Samsung рассказала о новшествах ОС Tizen / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: