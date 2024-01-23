Антиспам: МТС сообщает о запуске антиспам-приложения "Защитник"

23.01.2024, MForum.ru

МТС представила мобильное приложение "Защитник", предназначенное для ограждения абонентов любых операторов мобильной связи от спама. Приложение можно скачать из Google Play или AppStore.

При поступлении вызова абоненту, данные о нем передаются на платформу МТС где проводится оперативный анализ номера. Алгоритмы присваивают вызову категорию спама, например, Юридические услуги, Коллекторы, Медицина и красота, Страхование. При наличии номера в справочниках и открытых источниках, будет показано и название организации. База номеров платформы автоматически обновляется.

Из приложения на нежелательный звонок можно пожаловаться, есть кнопка "пожаловаться на спам". В перспективе оператор обещает настроить блокировку нежелательных звонков, они будут перенаправляться на голосовой бот, расшифрованный разговор звонящего с ботом будет переведен в текст и прислан абоненту.

Приложение Защитник от МТС бесплатно и не содержит рекламы.

Рынок антиспамовых приложений, близкий теме АОН-приложений, постоянно расширяется. Есть приложения, что работают годами и уже собрали немалую лояльную аудиторию пользователей. Приложения различаются по функционалу, скажем, некоторые из них показывают пользователю к какому географическому региону относится номер звонящего. Конечно, пока не решена проблема подмены номеров, антиспамовые приложения не столь эффективны, но если проблему подмены номеров все же удастся победить, вырастет востребованность и антиспамовых решений.

Проблема борьбы со спамом - одна из наиболее существенных на рынке телекома. Общее количество звонков, в отношении которых МТС выявил признаки несанкционированной рекламы за период с января по июнь 2023 года составило более 3,8 млрд! Мобильное приложение Защитник не решит проблему спама полностью, но поможет в борьбе с такими вызовами.

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теги: антиспам МТС мобильные приложения

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