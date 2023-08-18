Антиспам: В 2023 году МТС заблокировала более 3,8 млрд вызовов

MForum.ru
18.08.2023,
МТС в период январь-июнь 2023 года заблокировала свыше 1 млрд нежелательных вызовов, что на 28% больше, чем за 1H2023.
При этом общее количество звонков, в отношении которых оператор выявил признаки несанкционированной рекламы за тот же период составило более 3,8 млрд, что в 2,15 раз больше, чем за тот же период 2022 года.
Более четверти заблокированных звонков пришлось на долю сервиса "Защитник". Платформа сервиса определяет характер вызова на основе анализа Big Data.
Вызовы спамеров были нацелены на абонентов в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Уфе, Новосибирске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Казани и в Самаре.
Чаще всего звонили с предложением финансовых продуктов, страхования, недвижимости, рекламы различных продуктов и услуг.
Годом ранее, МТС заблокировала более 2,1 млрд нежелательных вызовов, что в 2,5 раз больше, чем в 2021 году. Общее количество зафиксированных звонков, которые носили признаки рекламы в 2022 году, составило в сети МТС более 4 млрд, что на 30% больше годом ранее.
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теги: МТС антиспам услуги
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