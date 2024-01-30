Услуги: Этикетка - билайн готов к массовому запуску антфродово-антиспамового сервиса

MForum.ru
30.01.2024,
Об этом сервисе Александр Торбахов рассказал еще в декабре 2023 года, когда шло пилотное тестирование сервиса. Сейчас продукт дозрел до анонса и масштабирования на различные регионы. В целом Этикетка – это современная инкарнация АОНа, но с расширенным функционалом.
Основная особенность – нативность сервиса, то есть для его применения не требуется, ни скачивание и использование очередного мобильного приложения, не нужен даже доступ к интернету, все сделано на стороне сети мобильной связи. Насколько я знаю, такая реализация появилась на рынке впервые. Нативный подход позволяет меньше загружать память телефона, меньше нагружает батарею.
Как это устроено?
Фродовая часть услуги реализована на базе антифрод-платформы ВымпелКом. Когда поступает вызов, билайн проверяет его подлинность. К клиенту не будут пропущены выявленные звонки с подменой номера.
Кроме того, аналитическая платформа постарается определить – не является ли этот звонок спамом или звонком мошенника. Такой звонок дойдет до абонента, но при этом на экране отобразится дополнительная информация, в частности, предупреждение о подозрении на спам или мошенничество.
Компаниям в рамках Этикетки билайн предлагает дополнительные возможности, можно, например, сделать так что при звонке сотрудников компании ее клиентам с пула номеров этой компании, на экране смартфонов у клиентов будет отображаться название компании. ВымпелКом берет на себя верификацию информации, предоставляемой клиентами.
Как сообщает компания ВымпелКом, пилотное тестирование сервиса показало его надежность и эффективность. В течение февраля, как ожидается, услуга заработает для всех абонентов билайна.
Стоит отметить, что она будет работать не только на смартфонах, но и на звонилках: фродовые вызовы не пройдут, о подозрении на спам будет предупреждение, если звонок будет от компании клиента, на экране рядом с номером появится название вызывающей компании.
Дополнительные плюсы – услуга будет полностью бесплатной, включается она по умолчанию, что-то активировать или подключать абоненту не нужно.
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теги: антифрод антиспам билайн вымпелком услуги нативные сервисы
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