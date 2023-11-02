Тарифы: МТС представил новую линейку тарифов - экосистемную

02.11.2023, MForum.ru

В целом новую линейку трудно охарактеризовать одним словом. Она экосистемная, поскольку включает далеко не только услуги мобильной связи и интернета. Она конвергентная, т.к. объединяет фиксированные и мобильные услуги. Вдобавок, как и любят многие, с элементами конструктора - можно выбрать подходящую для себя скорость домашнего интернета, 500 Мбит/c или 1 Гбит/c. МТС обещает добавить опцию смены скорости домашнего интернета в мобильное приложение Мой МТС.

Первый тариф линейки - федеральный Тариф №1. В него входят домашний ТВ и онлайн-кинотеатр KION. В нем есть опция "Группа для близких" (можно собрать в нее до 5 SIM-карт с бесплатными звонками внутри группы). Есть также Тариф №3, с меньшим наполнением, конвергентный - мобильная связь + домашний интернет. Более подробные описания при желании можно найти на сайте оператора.

В Москве в Тариф №1 входит:

домашний интернет с опцией выбора скорости 500 Мбит/с и 1 Гбит/с;

мобильную связь с 30 Гб трафика, 1500 минут разговоров, 100 SMS в месяц и безлимитные мессенджеры;

домашнее ТВ на 200 каналов и подписка на онлайн-кинотеатр KION;

подключение семейной опции "Группа для близких" с добавлением до пяти мобильных номеров с бесплатными звонками внутри группы;

страхование гражданской ответственности перед соседями на сумму до 100 000 руб.

Что говорят об новой тарифной линейке в МТС:

«МТС как лидер конвергентных услуг в России постоянно совершенствует тарифные предложения, предлагая абонентам не только фиксированную и мобильную связь на выгодных условиях, но и целый пакет экосистемных сервисов - онлайн-кинотеатр, ТВ в различных средах, а также другие цифровые решения для умного дома и развлечений, - отметила вице-президент по развитию экосистемы и маркетингу МТС Ольга Зиборова. - Новая линейка тарифов будет еще проще и понятнее с точки зрения выбора нужной комбинации услуг связи и цифровых сервисов».

МТС намерена активно знакомить абонентов со своим новым предложением, в некоторых регионах попользоваться Тарифом №1 можно будет бесплатно в течение месяца и со скидкой в течении еще двух месяцев.

Наверное, "экосистемная линейка" - термин, который наилучшим образом описывает особенности нового тарифного предложения МТС. В целом, Тариф №1 - это предложение для любителей простых решений, когда один провайдер (и его партнеры) "закрывают" своим предложением целый ряд потребностей клиента.

Что же, можно констатировать, что возможности выбора у абонентов российского рынка в очередной раз выросли - линейка предложений, которую формируют активно конкурирующие операторы, расширилась еще больше по своему функционалу.

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теги: тарифы МТС тарифные линейки

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