Дополнительные услуги: Билайн и «АльфаСтрахование» запустили ДМС для нерезидентов РФ за 100 рублей в месяц

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Дополнительные услуги: Билайн и «АльфаСтрахование» запустили ДМС для нерезидентов РФ за 100 рублей в месяц

29.03.2021, MForum.ru

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Операторы продолжают расширять наборы совместных продуктов в областях, не связанных с оказанием основных услуг - сотовой связи и мобильного ШПД. Насколько успешной будет такая деятельность покажет время - не так уж просто выйти на конкурентные рынки медицинских услуг или страхования. Выбранная политика, то есть работа с партнером, который уже работает на данном рынке - разумный вариант. В целом, поскольку от иностранцев требуется заключение договора ДМС, возможность его заключения в мобильном варианте выглядит удобной.

 

 

Пресс-релиз

Билайн и «АльфаСтрахование» запустили ДМС для нерезидентов РФ за 100 рублей в месяц

29 марта 2021 года, Москва – Билайн и «АльфаСтрахование» запустили совместный продукт по добровольному медицинскому страхованию для нерезидентов, находящихся на территории России, с возможностью оплаты с мобильного счета абонента. Стоимость услуги – всего 100 рублей в месяц.

Уже сейчас для абонентов Билайн с любым иностранным гражданством от 18 до 65 лет доступно оформление программы «ДМС для нерезидентов» в мобильном приложении «Мой Билайн»(12+) или на специальном портале. После подключения услуги полис сразу направляется клиенту в смс-сообщении.

Программа «ДМС для нерезидентов» включает в себя экстренные обращения, требующие медицинской помощи при несчастных случаях, травмах, ожогах, обморожениях, отравлениях, обострении хронических заболеваний и действует на всей территории России.

Клиенты получают квалифицированную медицинскую помощь, в которую входит:

– Выезд бригады скорой медицинской помощи, осмотр пациента, проведение экспресс-диагностики, купирование неотложных состояний, медицинская транспортировка в стационар при необходимости экстренной госпитализации.

– Амбулаторно-поликлиническая помощь: приемы врачей-специалистов, сбор анализов, проведение процедур: рентген, УЗИ, функциональная диагностика и многое другое.

– Экстренная стационарная помощь, а именно – пребывание в общей палате (до 10 дней), лечение, консультации врачей специалистов, проведение различных медицинских исследований, купирование острой боли.

– Круглосуточная поддержка медицинского пульта «АльфаСтрахование» на протяжении всего срока действия полиса.

Татьяна Ахмина, директор департамента по платежным сервисам и страхованию ПАО «ВымпелКом»:

«Мы постоянно работаем над расширением линейки страховых продуктов для наших клиентов в партнерстве с «АльфаСтрахование». В наших офисах продаж уже почти год можно приобрести ДМС для нерезидентов за 399 рублей на 3 месяца. Но мы решили сделать еще более простым путь оформления и оплаты услуги и предложили альтернативный вариант подключения всего за 100 рублей в месяц».

Евгения Смирнова, руководитель направления управления по работе с сетевыми партнерами «АльфаСтрахование»:

«Для граждан иностранных государств программа «ДМС для нерезидентов» – одно из важных условий нахождения на территории России и трудоустройства, а также это гарантия получения качественной медицинской помощи, в том числе, неотложной. Новый совместный продукт «АльфаСтрахование» и «Билайн» значительно упрощает процесс оформления для наших клиентов. Чтобы его приобрести, достаточно всего лишь быть абонентом Билайн, зайти в приложение и оформить услугу в несколько кликов. Особенно удобна система оплаты, при которой сумма списывается не сразу, а всего по 100 руб. в месяц».

«Услуги страхования предоставляются АО «АльфаСтрахование» (Лицензия СИ № 2239 от 13.11.2017 г.) при информационно-технической поддержке АО «НСК»).

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теги: Билайн Вымпелком дополнительные услуги допуслуги партнерские проекты страхование ДМС

© Алексей Бойко, MForum.ru

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