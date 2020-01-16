Билайн и Ренессанс Страхование представляют совместные продукты для страхования ДМС и Каско

MForum.ru

Билайн и Ренессанс Страхование представляют совместные продукты для страхования ДМС и Каско

16.01.2020, MForum.ru

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Билайн в партнерстве с Группой Ренессанс Страхование начал предлагать через свою розницу ряд новых страховых предложений. В частности, теперь в любом собственном магазине оператора Билайн, можно оформить полис добровольного медицинского страхования и КАСКО.

Билайн

Для покупки ДМС есть несколько вариантов: от онлайн-консультацией с практикующими врачами до экстренной стационарной помощи. В частности, предлагается такой продукт, как "Телемедицина" в версии для детей (4900 руб.) и для взрослых (2500). В рамках этого продукта можно получить онлайн-консультации терапевта или педиатра (24/7), а также узкопрофильных специалистов (по предварительной записи).

Программа "Здоровый ТелеЧек-ап" адресована людям в возрасте от 18 до 60 лет и включает медицинское обследование и расшифровку результатов анализов. Стоимость программы - 5300 руб.

Программа "Экстренный ДМС" включает возможность вызова скорой помощи, посещения травмпункта, а также оказание стационарной помощи в случае госпитализации.

Автомобилистам предложена страховка КАСКО. Страховка легкового автомобиля категории В возрастом до 10 лет, независимо от его марки и модели, стоит 6 тысяч рублей (пакет Лайт) или 10 500 рублей (пакет Оптимум). Сумма страхового покрытия каждой из программ - 500 тысяч рублей. При оформлении полиса от владельца автомобиля не требуется предоставление своего транспортного средства для осмотра или фотографии. Страховой полис активируется автоматически после звонка в страховую компанию. Решить вопросы при наступлении страхового случая можно онлайн, через чат-бот в мессенджере.

Подробнее о продуктах страхования можно узнать в магазинах Билайн.

Источник: пресс-релиз Билайн

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теги: телеком Билайн ВымпелКом страхование

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