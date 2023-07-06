Опросы: МТС лидирует в области услуг Telecom API и 8-800

MForum.ru
06.07.2023,
Согласно опросу, проведенному Telecom Daily, МТС лидирует по числу клиентов на рынке коммуникационных сервисов. По Telecom API МТС заняла 53%, по услуге 8-800 - 32%. Суммарно - 34%.
Вторую позицию занимает Ростелеком с долей 30%, третью - МегаФон и Билайн с долями по 15%, ниже всех - Tele2 с 6%.
Если смотреть по отдельным сегментам, Telecom API используют:
Рейтинг операторов по услуге 8-800 среди опрошенных:
Федеральный номер 8-800 - наиболее востребованная услуга, которой пользуется 57% респондентов. Интересуются пользователи также услугой "виртуальная АТС", ее планируют интегрировать 57% опрошенных.
Примечание: под Телеком API подразумевается открытый API для предоставления коммуникационных услуг - от ВАС и IVR до Callback, Calltracking, голосовых ботов, чат-ботов и омниканальных сервисов.
В опросе приняли участие представители различных отраслей бизнеса: торговля и ритейл – 27%, IT и телекоммуникации – 11%, строительство и недвижимость – 11%, транспорт и логистика – 11%, производство – 8%, финансы и страхование – 6% и т.д.
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теги: рейтинги опросы МТС
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