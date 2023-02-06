Антиспам: МТС заблокировала в 2022 году более 2 млрд спам-вызовов

MForum.ru
06.02.2023,
МТС сообщает, что ее антиспамовые решения и сервис "Защитник", основанные на анализе Big Data, позволили в 2022 году заблокировать свыше 2,1 млрд нежелательных вызовов.
Когда читаешь новости, подобные сегодняшней, невольно поражаешься тому, как мы еще можем пользоваться телефонной связью, учитывая столь массовые попытки бизнеса и не только пробиваться через заслоны, выставляемые на стороне операторов и абонентов. А ведь звонков бы не было, если бы не находились отдельные желающие пользоваться навязываемыми "вхолодную" услугами, те, кто верит, что им позвонили из "службы безопасности банка", "министерства внутренних дел, полиции или прокуратуры". Но они, увы, находятся в достаточном количестве, что стимулирует спамеров продолжать спамить, а мошенников - заниматься телефонным мошенничеством.
Общее количество зафиксированных МТС вызовов с признаками спама и несанкционированной рекламы в 2022 году в сети МТС составило более 4 млрд, что на 30% более, чем годом ранее.
Как устроен запущенный в 2021 году Защитник?
Платформа на основе анализа Big Data определяет характер вызова. Если принято решение, что это спам-вызов или мошенничество система направляет вызов на голосовой бот, а затем присылает SMS-уведомление о поступившем звонке, а также текстовую расшифровку в мобильное приложение Мой МТС.
Нежелательные звонки (как платежеспособность населения) неравномерно распределены по территории страны, в фокусе жители крупных городов, прежде всего атакам подвергаются абоненты в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Уфе, Казани, Новосибирске, Екатеринбурге, Челябинске и Ростове-на-Дону
Давайте посчитаем. Если прикинуть, что в каждой из трех других федеральных сетей в 2022 году было хотя бы 3 млрд таких вызовов, то всего, с 4 млрд МТС, это 13 млрд. Если поделить это число на количество жителей России (не учитывая младенцев, детей до 5 лет, и т.п. людей, не пользующихся мобильными аппаратами), а также на число дней в году, то получится 1 спам-вызов в 4 дня, если вы пользуетесь одним телефонным номером. Не знаю, как у вас, а до меня спамеры пытаются дозвониться чаще - вероятно, это "эффект Москвы". Представьте, что операторы не предпринимали бы меры по ограничению попыток спама, насколько большим был бы поток таких вызовов?
Наиболее популярные темы спамеров - финансовые продукты, страхование, недвижимость, реклама различных продуктов и услуг?
По данным МТС, количество пользователей сервиса "Защитник" компании в 2022 году выросло в 3 раза и на сегодня составляет более 5 млн человек.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: МТС антиспам
Публикации по теме:
13.12. [Новости компаний] ГПБ Мобайл / MForum.ru
03.11. [Новости компаний] Борьба с телефонными мошенниками: Тинькофф и Яндекс помогут защититься от отдельных звонков с подменой номера / MForum.ru
02.09. [Новости компаний] Антиспам: МегаФон подключает бесплатный сервис для защиты от спам-звонков / MForum.ru
27.05. [Новости компаний] Услуги: МТС сообщает о радикальной победе над спамом / MForum.ru
20.05. [Новости компаний] Микроэлектроника: Qualcomm расширила функционал модемной системы Snapdragon X65 5G Modem RF / MForum.ru
07.02. [Новинки] Анонсы: Xiaomi представила Poco X5 на чипсете Snapdragon 695 / MForum.ru
07.02. [Новинки] Анонсы: Xiaomi представила Poco X5 Pro на Snapdragon 778G / MForum.ru
06.02. [Новинки] Анонсы: Blackview Oscal S80 – защищенный смартфон с АКБ емкостью 13 000 мАч / MForum.ru
06.02. [Новинки] Анонсы: BLU G72 Max с Helio G37 и АКБ 5000 мАч представлен официально / MForum.ru
03.02. [Новинки] Слухи: Складной смартфон Tecno Phantom V Fold замечен на живых фото / MForum.ru
03.02. [Новинки] Слухи: В сети появилось изображение Sony Xperia 1 V / MForum.ru
02.02. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S23 и Galaxy S23+ представлены официально / MForum.ru
02.02. [Новинки] Анонсы: Представлен Samsung Galaxy S23 Ultra с 200 Мп камерой на чипсете Snapdragon 8 Gen 2 / MForum.ru
01.02. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Honor Magic 5 Lite / MForum.ru
01.02. [Новинки] Слухи: Realme GT Neo5 с зарядкой 240 Вт представят 9 февраля / MForum.ru
31.01. [Новинки] Слухи: В работе смартфоны семейства iQOO 12 / MForum.ru
30.01. [Новинки] Анонсы: Представлен планшет Chuwi HiPad XPro с ценником $150 / MForum.ru
27.01. [Новинки] Слухи: ZTE Blade V40 появился на живых фото / MForum.ru
25.01. [Новинки] Анонсы: Представлены бюджетные смартфоны о Moto G23, Moto G13 и Moto E13 / MForum.ru
25.01. [Новинки] Анонсы: Представлен Moto G53 на чипсете Snapdragon 480+ / MForum.ru
25.01. [Новинки] Анонсы: Представлен Moto G73 с поддержкой 5G, 120 Гц экраном и 50 Мп камерой / MForum.ru
25.01. [Новинки] Слухи: OnePlus 11R анонсируют 7 февраля / MForum.ru
25.01. [Новинки] Анонсы: Представлен Infinix Note 12i с Helio G85 и 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем / MForum.ru
24.01. [Новинки] Слухи: Стали известны подробности о Moto G13 и G23, а также E13 / MForum.ru
24.01. [Новинки] Слухи: Международная версия Moto G53 готовится к релизу / MForum.ru