Антиспам: МТС заблокировала в 2022 году более 2 млрд спам-вызовов

06.02.2023, MForum.ru

МТС сообщает, что ее антиспамовые решения и сервис "Защитник", основанные на анализе Big Data, позволили в 2022 году заблокировать свыше 2,1 млрд нежелательных вызовов.

Когда читаешь новости, подобные сегодняшней, невольно поражаешься тому, как мы еще можем пользоваться телефонной связью, учитывая столь массовые попытки бизнеса и не только пробиваться через заслоны, выставляемые на стороне операторов и абонентов. А ведь звонков бы не было, если бы не находились отдельные желающие пользоваться навязываемыми "вхолодную" услугами, те, кто верит, что им позвонили из "службы безопасности банка", "министерства внутренних дел, полиции или прокуратуры". Но они, увы, находятся в достаточном количестве, что стимулирует спамеров продолжать спамить, а мошенников - заниматься телефонным мошенничеством.

Общее количество зафиксированных МТС вызовов с признаками спама и несанкционированной рекламы в 2022 году в сети МТС составило более 4 млрд, что на 30% более, чем годом ранее.

Как устроен запущенный в 2021 году Защитник?

Платформа на основе анализа Big Data определяет характер вызова. Если принято решение, что это спам-вызов или мошенничество система направляет вызов на голосовой бот, а затем присылает SMS-уведомление о поступившем звонке, а также текстовую расшифровку в мобильное приложение Мой МТС.

Нежелательные звонки (как платежеспособность населения) неравномерно распределены по территории страны, в фокусе жители крупных городов, прежде всего атакам подвергаются абоненты в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Уфе, Казани, Новосибирске, Екатеринбурге, Челябинске и Ростове-на-Дону

Давайте посчитаем. Если прикинуть, что в каждой из трех других федеральных сетей в 2022 году было хотя бы 3 млрд таких вызовов, то всего, с 4 млрд МТС, это 13 млрд. Если поделить это число на количество жителей России (не учитывая младенцев, детей до 5 лет, и т.п. людей, не пользующихся мобильными аппаратами), а также на число дней в году, то получится 1 спам-вызов в 4 дня, если вы пользуетесь одним телефонным номером. Не знаю, как у вас, а до меня спамеры пытаются дозвониться чаще - вероятно, это "эффект Москвы". Представьте, что операторы не предпринимали бы меры по ограничению попыток спама, насколько большим был бы поток таких вызовов?

Наиболее популярные темы спамеров - финансовые продукты, страхование, недвижимость, реклама различных продуктов и услуг?

По данным МТС, количество пользователей сервиса "Защитник" компании в 2022 году выросло в 3 раза и на сегодня составляет более 5 млн человек.

пресс-релиз МТС

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: МТС антиспам