Антифрод: Как можно и нужно решить проблему мошеннических звонков от операторов, не подключившихся к платформе Антифрод

MForum.ru
15.07.2024,
Сегодня тему мошеннических вызовов, за которые уже штрафуют законопослушных (подключившихся к системе Антифрод) операторов, подробно разбирают в Фонтанке.
Справедливо отмечают распространении в России практики (абсолютно безумной!), когда за финансовые потери не самого умного абонента назначают ответственным законопослушного оператора.
Но большинство проблем можно было бы решить очень простым методом, в чем-то похожим на тот, что реализован в рамках Этикетки Билайна.
‼️ Достаточно КАЖДЫЙ вызов, который не получил подтверждения в системе Антифрод, помечать как ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ.
Не закрывать Россию от звонков из-за границу, но помечать все такие звонки как подозрительные. Этого было бы достаточно, чтобы хоть минимально вменяемый гражданин был бы защищен от попыток его "развода" мошенниками. Потому что если человек и в случае помеченного как подозрительный звонок начнет переводить кому-то свои деньги - это предположительно ментально недееспособный человек и у него вряд ли должна быть возможность самостоятельного распоряжения доступом к банку без подтверждения опекунов / доверенных лиц.
То есть, если остроту проблемы и нельзя будет решить таким образом "раз и навсегда", то ослабить ее можно будет самым серьезным образом.
У разработчиков платформы Антифрод и операторов вполне достанет технических компетенций, чтобы наладить доставку на телефоны соответствующего предупреждения - например голосовой вставки перед соединением:
"Внимание, вызов не прошел верификацию платформы Антифрод и является подозрительным. Будьте внимательны, вероятно до вас дозвонились мошенники".
Это можно сделать, независимо от типа телефона. Соответствующие работы можно инициировать решением Минцифры или в рамках ПП.
И все. Не будет повода говорить о необходимости не пропуска к российским абонентам звонков из-за границы (между прочим у миллионов россиян за границей живут родственники или знакомые). Не будет повода штрафовать операторов за действия доверчивых абонентов.
Осталось сделать и поставить точку в этой истории?
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теги: антифрод мнения антиспам
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