Услуги: Билайн предлагает оформить ОСАГО онлайн

MForum.ru

Услуги: Билайн предлагает оформить ОСАГО онлайн

26.07.2021, MForum.ru

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Электронное страхование ОСАГО можно оформить онлайн, как из приложения Мой Билайн, так и на сайте https://beeline.ru. Сервис рассчитает стоимость страховки в 18 компаниях, что позволит выбрать оптимальные для вас условия. Благодаря такому подходу можно сэкономить в среднем 3000 рублей за счет разницы базовых тарифов у разных страховщиков.

 

 

Весь процесс, включая расчет, сравнение цен и получение полиса, занимает не более 10 минут и проходит полностью онлайн.

Больше не нужно предоставлять какие-либо бумажные документы и ехать в офис - достаточно заполнить анкету, оплатить полис и он будет направлен на электронную почту. Сервис учитывает скидки на безаварийную езду при подборе предложений.

Важный аспект - оплата полиса пойдет напрямую в выбранную страховую компанию, данные о полисе будут внесены в базу Российского союза автостраховщиков (РСА).

Услуга организована совместно с сервисом "Сравни.ру".

Татьяна Ахмина, директор департамента по платежным сервисам и страхованию ПАО «ВымпелКом»:

«Мы стараемся заботиться о всех аспектах жизни наших клиентов и предоставлять широкий спектр страховых услуг, которые теперь пополнились и страхованием автомобилей. Запуск продукта стал возможен благодаря надежному сервису по подбору предложений и оформлению электронных ОСАГО ООО «Сравни.ру».

Александр Крайник, директор по развитию страхового бизнеса ООО «Сравни.ру»:

«Мы рады, что Билайн выбрал нас своим партнером в этом проекте и уверены, что клиенты оценят новый сервис. Ежегодные муки выбора лучшего предложения при продлении ОСАГО будут решаться для клиентов Билайн за 10 минут. Мы стремимся помочь людям сэкономить время и деньги при использовании финансовых продуктов, а такие проекты позволяют доставить классный сервис до еще большего числа пользователей. Теперь клиенты Билайн могут не только купить «новый полис ОСАГО», но и продлить свой текущий, вся история страхования и накопленные скидки будут сохранены и учтены».

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теги: телеком Билайн Вымпелком услуги страхование

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