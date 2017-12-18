Дайджест: МТС запустил промышленный IoT, ВымпелКом застрахует банковские карты и поможет спасотряду "Лиза Алерт"

MForum.ru

Дайджест: МТС запустил промышленный IoT, ВымпелКом застрахует банковские карты и поможет спасотряду "Лиза Алерт"

18.12.2017, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

МТС запустил платформу промышленного IoT

МТС запустил платформу для промышленного интернета вещей (IoT) и сервис Телеучет данных на базе этой платформы. МТС предлагает API к платформе. Оператор разработал тарифы на подключение IoT-устройств. / livebusiness.ru 

 

МегаФон о развитии в Северной Осетии

МегаФон сообщает, что добился в республике скоростей до 50 Мбит/c в сети LTE и до 21 Мбит/c в сети 3G. Объем трафика ежегодно растет в республике на 20-30%, - сообщает Гоча Макиев, директор отделения компании в Северной Осетии. Среднее потребление мобильного ШПД на абонента - более 5.5 ГБ. Популярным в республики, со слов Гочи Макиева является тариф "Включайся! Общайся!". / region15.ru 

 

Билайн предложил клиентам страховать банковские карты

ВымпелКом и ВСК предлагают клиентам страховать банковские карты. В программе можно участвовать с картами любых банков. Страхование предоставляется от таких рисков как: несанкционированное списание, механические повреждения, размагничивание, утрата, кража и другие противоправные действия, мошеннические действия работников торгово-сервисных и иных организаций с использованием данных карты. Страховая компания оплатит перевыпуск карты, а при списании денег в момент, когда карта была украдена, а также при хищении в течение двух часов после снятия у держателя карты наличных, полученных в банкомате по банковской карте, - возмещение денежных средств в пределах страховой суммы. Полис действует по всему миру и стоит 300 рублей в год. Сумма страхового покрытия - до 30 тысяч рублей. / moskva.beeline.ru 

 

ВымпелКом и поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» запускают сервис SMS-информирования о поисках пропавших людей

Новый сервис разработан на технической базе «Билайн» специально для решения главной задачи «Лиза Алерт»: привлечь как можно больше людей, находящихся рядом, к поискам пропавших. Для оформления подписки на рассылку от поискового отряда необходимо зайти на сайт www.lizaalert.beeline.ru, ввести номер телефона и выбрать релевантные параметры. Абоненты «Билайн», «Мегафон», «МТС» и «Теле2» смогут выбрать город, район или область для получения информации о поисках. Плата за пользование сервисом не взимается. / MForum.ru 

 

Nokia предоставила ПО для воздушных шаров проекта Loon, задействованных в Пуэрто-Рико

Таким образом, в проекте построения системы аварийного беспроводного доступа к интернету для пострадавших от урагана объединили усилия такие компании, как Google X lab, операторы AT&T и T-Mobile, а также вендор - Nokia. Стандартное ПО пришлось модифицировать, поскольку есть особенности у оборудования, которое используется в проекте. В частности, оно получает питание от солнечных батарей днем и от аккумуляторов в темное время суток. Nokia уже обеспечивала ПО для аварийного решения на базе воздушных шаров ранее, после наводнения в Перу. Ядро сетевого ПО написано непосредственно в Google.  / mobileworldlive.com   

+

Подписывайтесь на Telegram-канал, посвященный телекому и IT

+ +

© MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

15.12. [Новости компаний] Дайджест: МегаФон развивает LTE в метро, ВымпелКом снизил цены в внутрироссийском роуминге, московский Tele2 отчитался за год / MForum.ru

14.12. [Новости компаний] Дайджест: ВымпелКом удешевил роуминг в Крыму, ОС Альт и другие новости / MForum.ru

13.12. [Новости компаний] Дайджест: Арбитраж Башкирии арестовал активы Системы, в Саратове заметили LTE Tele2, МТС поднял LTE-A Pro в Екатеринбурге и другие новости / MForum.ru

15.11. [Новости компаний] Дайджест RFID: Зарядка электрокаров в Самаре, комплекс Go-RFID, Родник поможет оценить качество метки, метки Микрон задействовали на RIF2017 / MForum.ru

06.12. [Новости компаний] Робототехника и БЛА: Дайджест новостей робототехники и беспилотников. Выпуск 67 / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 17:47 iskan1980 Тема: Снятие кода блокировки в телефонах и смартфонах Nokia (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 63 64 65 66 67)
Пожалуйста нужен код разблокировки Нокиа 635 imei 353047062801638 code:059w380 мыло al-iks@mail.ru. Спасибо
Вчера 17:58 Flamingooo Тема: Покупки в магазинах "Связной" (Страницы: 1 2 3 4 5 6 7)
Здравствуйте,купил телефон в кредит,в течении 26 дней понял что он не подходит,камера не соответствует описанию,приложения вылетают,глючит,можно ли обменять его?
Вчера 16:50 Serggoo1212 Тема: Анонсы: Intex Elyte E6 – еще один недорогой смартфон для индийского рынка (14.12.2017)
4000 мач никого уже не удивишь такой емкостью.. но на бюджетные модели редко устанавливают такие батареи. А тут еще экран 5 дюймов и процессор не прожорливый. Так что думаю он минимум сутки будет ...
17.12.2017 14:38 Mashulya92 Тема: Как найти украденный / утерянный iPhone по IMEI-номеру? (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 275 276 277 278 279)
Помогите пожалуйста найти iphone 6s plus, наглый водитель убера свистнул, видел же, что одинокая мать с грудным ребенком, урод...там единственная память о дорогом и ушедшем человеке..imei ...
16.12.2017 21:03 johnhazlewood Тема: Nomu T18 Walikie - Smartphone robusto per Talkie.
Внешняя камера действительно выделяет NOMU T18. Какой пользовательский опыт у вас есть, если у вас есть T18 с такой очаровательной внешней камерой. https://www.youtube.com/...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung GT-S5610

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Samsung SM-G900 Galaxy S5

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-C3322

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Nokia 6700 classic

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Samsung SGH-D780 DUOS

Nokia X2

Samsung GT-S5230

Samsung GT-S5830

Samsung GT-I9300 Galaxy S III

Nokia 515

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Nokia X2-02

Nokia 6303i classic

Samsung GT-S5380 Wave Y

Samsung SGH-X210

Nokia X2 Dual SIM

Nokia 8800

Samsung GT-C3782 Evan

Samsung GT-S5260 Star II

Nokia 7610

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-B5722

Nokia E71

Motorola T190

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia 3110 classic

Nokia 6300

Nokia 6233

Samsung GT-S5230W Star WiFi

Motorola E398

Nokia 3310

Samsung GT-S3600

Nokia 8800 Gold Arte

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-S5300 Galaxy Pocket

LG KF300

Nokia 1600

Nokia N8

Sony Ericsson K530i

Nokia 1280

Новые описания

Новости

19.12. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A8 и A8 Plus – смартфоны среднего уровня для любителей селфи / MForum.ru

19.12. [Новинки] Анонсы: Ulefone Power 3 с АКБ 6080 мАч представлен официально / MForum.ru

18.12. [Новинки] Слухи: Huawei MediaPad M5 с Kirin 960 дебютирует на CES 2018 / MForum.ru

18.12. [Новинки] Слухи: LG Pay дебютирует на смартфонах среднего класса, начиная с LG K10 (2018) / MForum.ru

14.12. [Новинки] Анонсы: Intex Elyte E6 – еще один недорогой смартфон для индийского рынка / MForum.ru

14.12. [Новинки] Анонсы: Panasonic Eluga I9 с 3 Гб ОЗУ оценен в $117 / MForum.ru

13.12. [Новинки] Анонсы: В Индии LG V30+ оценен в $700, в России – 59 990 рублей / MForum.ru

13.12. [Новинки] Анонсы: Защищенный смартфон CAT S31 с АКБ 4000 мАч оценен в $330 / MForum.ru

12.12. [Новинки] Слухи: За кодовым именем Huawei LDD-xx может скрываться Honor 9 Lite / MForum.ru

12.12. [Новинки] Анонсы: 360 N6 и 360 N6 Lite с емкими аккумуляторами представлены официально / MForum.ru

12.12. [Новинки] Слухи: Nokia 6 (2018) с экраном 18:9 появился в TENAA / MForum.ru

11.12. [Новинки] Слухи: Появились первые изображения юбилейного Meizu 15 Plus / MForum.ru

08.12. [Новинки]  Анонсы: Huawei Nova 2s – до 6 Гб ОЗУ, 4 камеры и привлекательный ценник / MForum.ru

08.12. [Новинки]  Анонсы: Oukitel K6 получил аккумулятор емкостью 6300 мАч и поддерживает быструю зарядку 5В/3А / MForum.ru

07.12. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi 5 и Redmi 5 Plus – доступные смартфоны с экраном 18:9 / MForum.ru

07.12. [Технологии] Это интересно: MediaTek и Qualcomm заинтересованы в Android Oreo Go edition / MForum.ru

06.12. [Новинки] Анонсы: Honor 7X – полноэкранный «середнячок» со сдвоенной камерой / MForum.ru

06.12. [Новинки] Анонсы: ASUS NovaGo – первый в мире компьютер с Gigabit LTE / MForum.ru

06.12. [Технологии] Компоненты: Мобильная платформа Qualcomm Snapdragon 845 представлена официально / MForum.ru

05.12. [Новинки] Слухи: Xiaomi Mi 7 получит камеру с искусственным интеллектом и Snapdragon 845 / MForum.ru

© 2003-2012, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: