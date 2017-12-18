Дайджест: МТС запустил промышленный IoT, ВымпелКом застрахует банковские карты и поможет спасотряду "Лиза Алерт"

MForum.ru
18.12.2017,
МТС запустил платформу для промышленного интернета вещей (IoT) и сервис Телеучет данных на базе этой платформы. МТС предлагает API к платформе. Оператор разработал тарифы на подключение IoT-устройств. / livebusiness.ru
МегаФон сообщает, что добился в республике скоростей до 50 Мбит/c в сети LTE и до 21 Мбит/c в сети 3G. Объем трафика ежегодно растет в республике на 20-30%, - сообщает Гоча Макиев, директор отделения компании в Северной Осетии. Среднее потребление мобильного ШПД на абонента - более 5.5 ГБ. Популярным в республики, со слов Гочи Макиева является тариф "Включайся! Общайся!". / region15.ru
ВымпелКом и ВСК предлагают клиентам страховать банковские карты. В программе можно участвовать с картами любых банков. Страхование предоставляется от таких рисков как: несанкционированное списание, механические повреждения, размагничивание, утрата, кража и другие противоправные действия, мошеннические действия работников торгово-сервисных и иных организаций с использованием данных карты. Страховая компания оплатит перевыпуск карты, а при списании денег в момент, когда карта была украдена, а также при хищении в течение двух часов после снятия у держателя карты наличных, полученных в банкомате по банковской карте, - возмещение денежных средств в пределах страховой суммы. Полис действует по всему миру и стоит 300 рублей в год. Сумма страхового покрытия - до 30 тысяч рублей. / moskva.beeline.ru
Новый сервис разработан на технической базе «Билайн» специально для решения главной задачи «Лиза Алерт»: привлечь как можно больше людей, находящихся рядом, к поискам пропавших. Для оформления подписки на рассылку от поискового отряда необходимо зайти на сайт www.lizaalert.beeline.ru, ввести номер телефона и выбрать релевантные параметры. Абоненты «Билайн», «Мегафон», «МТС» и «Теле2» смогут выбрать город, район или область для получения информации о поисках. Плата за пользование сервисом не взимается. / MForum.ru
Таким образом, в проекте построения системы аварийного беспроводного доступа к интернету для пострадавших от урагана объединили усилия такие компании, как Google X lab, операторы AT&T и T-Mobile, а также вендор - Nokia. Стандартное ПО пришлось модифицировать, поскольку есть особенности у оборудования, которое используется в проекте. В частности, оно получает питание от солнечных батарей днем и от аккумуляторов в темное время суток. Nokia уже обеспечивала ПО для аварийного решения на базе воздушных шаров ранее, после наводнения в Перу. Ядро сетевого ПО написано непосредственно в Google. / mobileworldlive.com
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