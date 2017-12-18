Пресс-релизы: Потеряться – не значит пропасть!

MForum.ru
18.12.2017,
ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») и поисково- спасательный отряд «Лиза Алерт» запускают сервис смс-информирования о поисках пропавших людей.
Новый сервис разработан на технической базе «Билайн» специально для решения главной задачи «Лиза Алерт»: привлечь как можно больше людей, находящихся рядом, к поискам пропавших. Для оформления подписки на рассылку от поискового отряда необходимо зайти на сайт www.lizaalert.beeline.ru, ввести номер телефона и выбрать релевантные параметры. Абоненты «Билайн», «Мегафон», «МТС» и «Теле2» смогут выбрать город, район или область для получения информации о поисках. Плата за пользование сервисом не взимается. Участники также смогут выделить для себя приоритетные направления – поиск детей или пожилых людей, которые теряются как в городе, так и за городом.
Смс-уведомление будет содержать информацию о пропавшем, координаты поискового штаба и телефон информационного координатора, который курирует поиски. Все откликнувшиеся на конкретный поиск будут также получать уведомления о важных изменениях о ходе операции.
Евгения Чистова, руководитель корпоративной социальной ответственности ПАО «ВымпелКом» сказала: «Мировая статистика говорит о том, что поиски пропавшего человека, начавшиеся в течение первых трех часов, в 95% случаев заканчиваются успехом. «Горячая линия по поиску пропавших детей», запущенная нами в 2012 году, позволила выстроить оперативную систему реагирования на сообщения о пропавших. Сегодня мы решаем еще одну системную проблему - учитывая критичность фактора времени в деле спасения людей, мы предлагаем простой механизм информирования о том, что рядом проводится спасательная операция и требуется помощь волонтеров».
Григорий Сергеев, председатель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» отметил: «Мы часто слышим о том, что люди хотят помогать отряду, но им кажется, что это сложно, они не обладают достаточными навыками, что поиски проходят где –то далеко в лесу и обязательно ночью. Это не так. Я уверен, что, получив смс о том, что мы ищем ребенка или заблудившего в городе старика буквально в соседнем районе, мы получим огромный отклик. А в спасательной операции важен действительно каждый, мы постоянно испытываем недостаток людей, особенно в летний период. Это мировая практика и мы хотим, чтобы такой подход работал в России».
На момент запуска проекта «Потеряться – не значит пропасть» выбор можно сделать по 40 регионам, в которых присутствуют представительства отряда Лиза Алерт. По мере развития проекта будут добавлены новые города и параметры поиска.
Проект «Потеряться – не значит пропасть» призван рассказать о важной социальной миссии волонтеров «Лиза Алерт», а также о необходимых мерах профилактики и правильном способе реагирования в случаях, если произошло нечто подобное с родными и близкими. Подписаться на смс-уведомления можно по ссылке: https://lizaalert.beeline.ru
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теги: "социальная ответственность"
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