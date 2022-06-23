Социальная ответственность бизнеса: ЛизаАлерт и билайн подключили чат-бот ВКонтакте

MForum.ru
23.06.2022,
Партнеры разработали и запустили ВКонтакте чат-бот в официальном сообществе "ЛизаАлерт". Это поможет распространять информацию о работе отряда и ускорит коммуникацию при поиске людей. Бот также ведет прием добровольцев в ЛизаАлерт в разных регионах России.
Для начала общения с ботом, достаточно отправить ему "Привет". Бот посоветует, с чего начинать, если пропал человек, как поступать в экстренных ситуациях. А если у звонящего есть информация о пропавшем человеке, бот оперативно соединит его с человеком.
Чат-бот помогает следить за поисками. Получать новости отряда можно в VK, в сообщениях от сообщества "ЛизаАлерт", или по SMS (для этого следует подписаться на рассылку на портале lizaalert.beeline.ru), эти оповещения бесплатны, независимо от оператора.
ВКонтакте запустил специальную рекламную кампанию, призванную привлечь внимание к проекту.
Григорий Сергеев, председатель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт»:
«Для нас жизненно важно постоянно развиваться, участвовать в системных партнёрствах, привлекать опыт крупного бизнеса и возможности современных технологий. Ранее наша трехсторонняя коллаборация с ВКонтакте и билайн показала отличные результаты в рамках создания и продвижения 3-го сезона документального сериала “LizaAlert. Неспокойные ночи”. Тогда совместными усилиями нам удалось достичь серьезных охватов по аудитории. Уверен, наше сотрудничество снова увенчается успехом, и чат-бот поможет нам привлечь новых добровольцев».
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к Сообществу ABloud62 в VK
теги: телеком социальная ответственность бизнеса ЛизаАлерт
Публикации по теме:
02.06. [Новости компаний] Социальная ответственность бизнеса: Вымпелком присоединился к Национальному инклюзивному договору / MForum.ru
15.02. [Новости компаний] Благотворительность: Вымпелком и Everland помогли трудоустроиться сотням людей с инвалидностью / MForum.ru
03.12. [Новости компаний] Благотворительность: "Форум доноров" присвоил МТС высшую категорию А+ / MForum.ru
15.10. [Новости компаний] Социальная ответственность: "Билайн.Поиск" поможет спасателям искать людей / MForum.ru
17.09. [Новости компаний] Социальные инициативы: Билайн и ВКонтакте поддержат выпуск документального сериала / MForum.ru
23.06. [Новинки] Это интересно: Цены Nothing Phone (1) на аукционе превысили $2600 / MForum.ru
23.06. [Новинки] Анонсы: iQOO U5e на базе Dimensity 700 представлен официально / MForum.ru
22.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о семействе iQOO 10 / MForum.ru
21.06. [Новинки] Анонсы: Realme Q5x и Realme V20 представлены официально / MForum.ru
21.06. [Новинки] Анонсы: Защищенные смартфоны Umidigi Bison 2 и Bison 2 Pro представлены официально / MForum.ru
20.06. [Новинки] Слухи: Готовится анонс 5G-смартфона Lava Blaze / MForum.ru
20.06. [Новинки] Анонсы: Tecno Spark 9T получил Helio G37 и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
17.06. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Motorola Edge 30 Fusion, Edge 30 Lite, G32, E12 / MForum.ru
16.06. [Новинки] Слухи: Tecno Pova Neo 5G – 5G-смартфон с емкой батареей / MForum.ru
16.06. [Новинки] Слухи: Realme C30 представят 20 июня / MForum.ru
15.06. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A04 Core замечен на рендерах / MForum.ru
15.06. [Технологии] Компоненты: На рынке чипсетов MediaTek лидирует в штуках, Qualcomm – в деньгах / MForum.ru
14.06. [Новинки] Анонсы: Tecno Camon 19 Neo с 48 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
14.06. [Новинки] Слухи: Раскрыта цена Xiaomi Band 7 для Европы / MForum.ru
13.06. [Новинки] Анонсы: Coolpad Cool 20s с 90 Гц дисплеем и 50 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
13.06. [Новинки] Анонсы: Недорогой смартфон U-Magic 50 5G c 8 Гб ОЗУ представлен официально / MForum.ru
13.06. [Новинки] Анонсы: Realme V20 5G представлен официально / MForum.ru
10.06. [Новинки] Анонсы: ZTE Blade A72 представлен в 5G и 4G версиях / MForum.ru
10.06. [Новинки] Анонсы: ZTE Blade A52 получил чипсет Unisoc и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
10.06. [Новинки] Анонсы: Представлен Moto G42 со Snapdragon 680, 50 Мп камерой и АКБ 5000 мАч / MForum.ru