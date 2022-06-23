Социальная ответственность бизнеса: ЛизаАлерт и билайн подключили чат-бот ВКонтакте

MForum.ru

Социальная ответственность бизнеса: ЛизаАлерт и билайн подключили чат-бот ВКонтакте

23.06.2022, MForum.ru

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Партнеры разработали и запустили ВКонтакте чат-бот в официальном сообществе "ЛизаАлерт". Это поможет распространять информацию о работе отряда и ускорит коммуникацию при поиске людей. Бот также ведет прием добровольцев в ЛизаАлерт в разных регионах России.

 

 

Для начала общения с ботом, достаточно отправить ему "Привет". Бот посоветует, с чего начинать, если пропал человек, как поступать в экстренных ситуациях. А если у звонящего есть информация о пропавшем человеке, бот оперативно соединит его с человеком.

Чат-бот помогает следить за поисками. Получать новости отряда можно в VK, в сообщениях от сообщества "ЛизаАлерт", или по SMS (для этого следует подписаться на рассылку на портале lizaalert.beeline.ru), эти оповещения бесплатны, независимо от оператора.

ВКонтакте запустил специальную рекламную кампанию, призванную привлечь внимание к проекту.

Григорий Сергеев, председатель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт»:

«Для нас жизненно важно постоянно развиваться, участвовать в системных партнёрствах, привлекать опыт крупного бизнеса и возможности современных технологий. Ранее наша трехсторонняя коллаборация с ВКонтакте и билайн показала отличные результаты в рамках создания и продвижения 3-го сезона документального сериала “LizaAlert. Неспокойные ночи”. Тогда совместными усилиями нам удалось достичь серьезных охватов по аудитории. Уверен, наше сотрудничество снова увенчается успехом, и чат-бот поможет нам привлечь новых добровольцев».

пресс-релиз билайн

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теги: телеком социальная ответственность бизнеса ЛизаАлерт

© Алексей Бойко, MForum.ru

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