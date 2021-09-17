Социальные инициативы: Билайн и ВКонтакте поддержат выпуск документального сериала

MForum.ru
17.09.2021,
ВымпелКом (Билайн) стал партнером выпуска третьего сезона документального сериала, рассказывающего о деятельности поискового отряда ЛизаАлерт, снятого совместно с Центром поиска пропавших людей. В сериале 9 серий, каждая включает документальные кадры спасательных операций и рабочие будни волонтеров отряда по всей стране. Информпартнером проекта стала соцсеть ВК.
Посмотреть документальный сериал можно будет в ВК-сообществе поискового отряда ЛизаАлерт . Реклама и продвижение сериала, которые обеспечит ВК поможет увидеть сериал как можно большему числу людей - это поможет привлечь добровольцев.
Цель документального сериала - обратить внимание государства и общества на проблемы поиска потерявшихся и пропавших людей, а также привлечь как можно больше новых волонтеров к участию в деятельности поискового движения по всей стране.
Билайн давно выступает партнером ЛизаАлерт, с 2012 года начались разработки и внедрения инфраструктурных решений для работы отряда. В 2011 году была создана Федеральная горячая линия 8 800 700 54 52 для приема заявок и свидетельств о пропавших. Это придало импульс развитию отряда в регионах. Буквально за 2 года региональные отделения появились в 52 городах. Была создана система SMS-информирования людей о поисках рядом, на сегодня к ней подключено 72 тысячи человек в России. Подписаться на SMS-оповещения могут абоненты любого оператора, это бесплатно - подписаться можно здесь: https://lizaalert.beeline.ru/
В 2019 году Билайн вместе со специалистами отряда создал решение BeelineAI - Поиск людей на основе нейронных сетей, которое может распознать людей или следы их присутствия на тысячах снимков с беспилотников, которые делаются во время поисков в природной среде. Это позволяет в десятки раз сокращать время анализа местности, экономит физические силы спасателей, позволяет быстрее и правильнее принимать решения о стратегии поисковых операций.
Григорий Сергеев, председатель поисково-спасательного отряда ЛизаАлерт:
«Документальные съемки — это еще одна возможность показать деятельность отряда изнутри, привлечь внимание общественности к непростой проблеме, в решении которой действительно важна помощь каждого. Мы снимаем реальные поиски, реальные истории спасения людей. Мы не записываем интервью, не ищем удачных локаций, не организовываем для съемок ничего специально. Наша съемочная группа, зрители и партнеры, помогающие в реализации, фактически становятся непосредственными свидетелями и участниками спасения. Нам важно, чтобы сериал затронул сердца как можно большего количества людей — отряду всегда нужны новые волонтеры».
Евгения Чистова, руководитель по устойчивому развитию ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн):
«Технологии уже показали свою колоссальную эффективность в поисково-спасательных операциях. Но движущей силой и основным фактором успеха всегда будут оставаться люди: их энергия, знания и стремление помочь. Мы верим, что рассказ о ежедневной деятельности ЛизаАлерт может стать отправной точкой в принятии решения присоединиться к поисково-спасательному движению для тысяч новых волонтеров. Для первого шага есть простой механизм — подписка на смс-информирование об активных поисках рядом».
Екатерина Кочнева, руководитель направления Благотворительность ВКонтакте:
«Этот проект особенно важен для нас, потому что ВКонтакте — одна из ключевых площадок для поисково-спасательных отрядов. На нашей платформе они обмениваются информацией и оперативно координируют свои действия. Благодаря большой аудитории VK сотни тысяч зрителей документального сериала смогут узнать больше о буднях поисково-спасательных отрядов и важности их работы. Мы рады поддержать такую важную инициативу и надеемся, что сериал привлечет еще больше волонтеров для спасения жизней».
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теги: социальная ответственность бизнеса социальные инициативы Билайн Вымпелком ВКонтакте ЛизаАлерт
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