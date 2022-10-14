Услуги: Вымпелком протестировал на Камчатке устройство для туристов

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Услуги: Вымпелком протестировал на Камчатке устройство для туристов

14.10.2022, MForum.ru

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Устройство, разработанное компанией Вендзор, позволяет туристам определять их местоположение с точностью до 10 метров, а также подавать сигнал бедствия в службу 112. Для этого не требуется спутниковая связь, достаточно оставаться в радиусе не далее 55 км от ближайшего передатчика компании, который может быть установлен на опоре сотовой связи, как это было сделано на Камчатке.

 

В основе системы Вендзор, разработанной после ухода с российского рынка крупного оператора спутниковой связи, - высокочастотные датчики, позволяющие отслеживать местоположение пользователя. Устройство позволяет туристу отправлять текстовое сообщение, уникальный идентификатор и координаты пользователя. Если почему-либо у устройства возникли сложности с определением координат, ситуационный центр вышлет поисковый дрон, который поможет установить местоположение туристов, ориентируясь на "маячок" устройства, а также выступит ретранслятором.

Ранее билайн уже провел тестирование устройства и всей системы поддержки туристов в районе Авачинского вулкана.

Инфраструктура Вымпелком позволяет ускорить передачу информации о местонахождении туристов напрямую в службу спасения. Это снижает время реагирования на аварийные ситуации.

Алексей Савченко, директор Камчатского отделения ПАО «ВымпелКом»:

«Запуск работы устройства на нашей сети – это действительно инновационное решение, раньше такого не делал никто. Устройство, разработанное «Вендзором», заинтересовало нас, поскольку это сотрудничество стало логичным продолжением работы билайн по развитию технологий для спасения людей. Как известно, билайн более 10 лет сотрудничает с поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт», работая над технологической инфраструктурой поисков: от горячей линии и смс-информирования до использования бигдаты и нейросетей для анализа присутствия людей на снимках с дронов. Кроме того, мы работали и продолжаем работать над развитием сети и увеличением покрытия в Камчатском крае, чтобы абоненты могли оставаться на связи с близкими в различных ситуациях».

Дарья Меркушева, директор компании «Вендзор»:

«С каждым годом турпоток на Камчатку растет – в сезон сюда приезжают тысячи туристов за «дикой» природой. Именно природа и становится источником различных ситуаций, в которых туристу необходимо сообщить о себе, о своем местонахождении, в том числе в экстренные службы. Тестирование системы «Вендзор» на сети билайн показало хорошие результаты: мы смогли в реальном времени установить связь с потерявшимися туристами и передать их данные в ситуационный центр».

пресс-релиз Вымпелком

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теги: телеком билайн Вымпелком услуги

© Алексей Бойко, MForum.ru

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