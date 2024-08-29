Развитие сетей: МТС в Кировской области - модернизация и строительство сети проведены ещё в 146 населённых пунктах области

29.08.2024, MForum.ru

МТС обеспечила покрытие еще 23 тысячи жителей Кировской области. Это результат работы по модернизации сети и строительству новых базовых станций, проведенных на территории, где расположено еще 146 населенных пунктов Кировской области с населением от 36 до 500 человек. В 103 поселениях покрытие МТС появилось впервые. Работы проведены в рамках федеральной программы УЦН.

Масштабные работы МТС провела в Оричевском, Куменском, Фаленском, Котельничском, Вятскополянском, Малмыжском, Юрьянском, Кирово-Чепецком, Белохолуницком, Даровском, Уржумском, Орловском, Богородском, Верхнекамском, Кикнурском, Яранском, Советском, Арбажском, Подосиновском, Зуевском, Пижанском, Тужинском, Слободском, Шабалинском, Кильмезском, Немском, Унинском, Сунском, Верхошижемском, Нолинском, Опаринском, Лебяжском, Санчурском, Афанасьевском, Мурашинском, Лузском районах.

«В Кировской области практически в каждом населённом пункте есть на что посмотреть: это и природные достопримечательности, и старинные архитектурные памятники. Для нас важно обеспечить качественной сетью даже самые отдалённые уголки Кировской области, чтобы их жители могли пользоваться всеми доступными цифровыми услугами, а туристы, путешествующие по нашему региону, могли оперативно делиться своими впечатлениями, особенно в год 650-летия Кирова», - прокомментировал директор филиала МТС в Кировской области Алексей Быков.

Сеть МТС теперь есть в селе Цекеево, где родился и живёт известный российский художник и скульптор, член Союза художников России Сергей Васильевич Яндубаев. Также сеть LTE МТС появилась в селе Второй Ластик, известном благодаря старинному дубу, который растёт здесь 650 лет. А в селе Зыково находится «кипун» - восходящий источник, где вода бьёт из-под земли в виде ключа.

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теги: МТС развитие сетей Кировская область

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