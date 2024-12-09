Развитие сетей: МегаФон в Кировской области - еще 13 поселений области впервые получили связь и мобильный интернет

MForum.ru
09.12.2024,
МегаФон впервые развернул мобильную связь и интернет в 13 селах и деревнях Кировской области. В зоне охвата сети - 1.5 тысячи жителей региона. Проект реализован в рамках госконтракта, заключенного с министерством информационных технологий и связи Кировской области.
Базовые станции оператора обеспечивают работу нескольких слоев сети в различных частотных диапазонах. Средние скорости, по утверждениям компании, составляют 40 Мбит/с, пиковые достигают 85 Мбит/с.
Хотя в программу развития инфраструктуры вошли небольшие населенные пункты с числом жителей не более 200 человек, с момента запуска базовых станций, через них скачано свыше 8 тысяч ГБ. Самые высокие среднедневные показатели зафиксированы в таких населенных пунктах как Даниловка, Моторки, Плетеневская, Манкинерь и Вершинята.
«Второй год подряд совместно с региональными властями мы работаем над подключением к современным мобильным услугам связи небольших сел и деревень», – рассказал директор МегаФона в Кировской области Александр Максимов.
В этом году одной из важных локаций, где появились качественные мобильные услуги, стала деревня Даниловка. Она расположена вдоль трассы «Вятка» на границе с Республикой Коми.
«Доступ к стабильному интернету – это не просто удобство, но и необходимое условие для комфортной жизни граждан в наше время. Благодаря региональной программе развития связи мы смогли обеспечить устойчивым сотовым сигналом более четырех тысяч жителей небольших населенных пунктов региона. Такие мероприятия в Кировской области проводятся в рамках национальной программы Цифровая экономика», – отметил Алексей Сухих, министр информационных технологий и связи Кировской области.
Полный список населенных пунктов, где впервые появились мобильная связь и интернет:
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теги: МегаФон развитие сетей Кировская область
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