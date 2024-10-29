Развитие сетей: МТС в Нижегородской области - в Нижнем Новгороде нарастили скорости в историческом центре

MForum.ru
29.10.2024,
Как сообщает МТС, дополнительное телеком-оборудование появилось на улице Рождественская, что проходит недалеко от Кремля. В итоге, по данным оператора, скорость LTE выросла на треть в районе основных ресторанов, сквера им. Маркина, художественной школы №1 и других важных объектов.
Связь МТС появилась также у причалов реки Таналау, правого притока Енисея. Пристани используются как в летнюю, так и в зимнюю навигацию — по Енисею и Северному морскому пути сюда ежегодно завозится огромное количество грузов. В зону нового покрытия МТС попали жилые здания для вахтовиков.
Рождественская улица — это не менее важное место для нижегородцев и гостей города, чем знаменитая Большая Покровская. Здесь каждый дом — это история, а кафе и рестораны, привлекающие посетителей вкусной кухней, расположены буквально на каждом шагу. Компания МТС установила новое телекоммуникационное оборудование в центре города, что позволило увеличить скорость мобильного интернета на участке улицы Рождественской от площади Народного Единства до площади перед Благовещенским монастырём. Теперь даже во время гастрофестивалей, осеннего променада или же новогодних каникул жители и туристы смогут на высокой скорости общаться в мессенджерах, в соцсетях и звонить по видеосвязи даже в часы пиковых нагрузок.
Улица Рождественская, Нижний Новгород, фото пресс-службы МТС
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: МТС развитие сетей Нижегородская область
--
Публикации по теме:
15.10. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Нижегородской области - обновленная сеть LTE обеспечила связь в историческом районе Нижнего Новгорода / MForum.ru
20.09. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Нижегородской области - покрытие LTE обеспечено для объектов Нижегородской ярмарки / MForum.ru
03.09. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Нижегородской области - новые базовые станции запущены в крупнейших населенных пунктах Выксы / MForum.ru
05.07. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Нижегородской области - улучшено покрытие в городе Выкса, селе Борковка и поселке Ближне-Песчаное / MForum.ru
20.06. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон подключил к мобильному интернету более 200 км трассы М-12 / MForum.ru
29.10. [Новинки] Анонсы: Tecno MegaPad 10 – бюджетный планшет с длительным временем автономной работы / MForum.ru
28.10. [Новинки] Анонсы: Poco C75 с ценой $109 представлен официально / MForum.ru
25.10. [Новинки] Слухи: Samsung готовит смартфоны W25 и W25 Flip для китайского рынка / MForum.ru
25.10. [Новинки] Анонсы: Представлены Oppo Find X8 и X8 Pro — Dimensity 9400, впечатляющие камеры / MForum.ru
24.10. [Новинки] Слухи: Подтверждены основные характеристики Poco C75 / MForum.ru
23.10. [Новинки] Анонсы: Huawei представила HarmonyOS Next — свою собственную ОС, конкурирующую с Android / MForum.ru
23.10. [Новинки] Анонсы: Представлен Infinix Hot 50 Pro с Helio G100, экраном 120 Гц и 50 Мп камерой / MForum.ru
23.10. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova 13 и Nova 13 Pro официально представлены в Китае / MForum.ru
22.10. [Новинки] Слухи: iQOO подтвердил емкость АКБ смартфона iQOO 13 / MForum.ru
22.10. [Новинки] Слухи: Vivo готовится анонсировать смартфон S20 / MForum.ru
21.10. [Новинки] Анонсы: Honor Tablet GT Pro дебютирует с экраном OLED 144 Гц и SD 8s Gen 3 / MForum.ru
21.10. [Новинки] Анонсы: Honor X60 Pro и Honor X60 представлены официально / MForum.ru
18.10. [Новинки] Это интересно: Новый iPad mini поставляется с пониженным чипсетом A17 Pro / MForum.ru
18.10. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A16 4G с Helio G99 представлен официально / MForum.ru
17.10. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y300 Plus – Snapdragon 695, 50 Мп камера и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
17.10. [Новинки] Анонсы: Redmi A4 5G – первый смартфон на базе Snapdragon 4s Gen 2 / MForum.ru
16.10. [Новинки] Анонсы: Vivo Y19s представлен официально / MForum.ru
15.10. [Новинки] Анонсы: Vivo X200 Pro и X200 Pro mini с MediaTek Dimensity 9400 и 200 Мп телеобъективом представлены официально / MForum.ru
15.10. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo X200 с Dimensity 9400, камерами Zeiss и дисплеем скругленным с 4-х сторон / MForum.ru
15.10. [Новинки] Слухи: Xiaomi 15 Ultra получит 200 Мп сенсор с телеобъективом / MForum.ru