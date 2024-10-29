Развитие сетей: МТС в Нижегородской области - в Нижнем Новгороде нарастили скорости в историческом центре

29.10.2024, MForum.ru

Как сообщает МТС, дополнительное телеком-оборудование появилось на улице Рождественская, что проходит недалеко от Кремля. В итоге, по данным оператора, скорость LTE выросла на треть в районе основных ресторанов, сквера им. Маркина, художественной школы №1 и других важных объектов.

Связь МТС появилась также у причалов реки Таналау, правого притока Енисея. Пристани используются как в летнюю, так и в зимнюю навигацию — по Енисею и Северному морскому пути сюда ежегодно завозится огромное количество грузов. В зону нового покрытия МТС попали жилые здания для вахтовиков.

Рождественская улица — это не менее важное место для нижегородцев и гостей города, чем знаменитая Большая Покровская. Здесь каждый дом — это история, а кафе и рестораны, привлекающие посетителей вкусной кухней, расположены буквально на каждом шагу. Компания МТС установила новое телекоммуникационное оборудование в центре города, что позволило увеличить скорость мобильного интернета на участке улицы Рождественской от площади Народного Единства до площади перед Благовещенским монастырём. Теперь даже во время гастрофестивалей, осеннего променада или же новогодних каникул жители и туристы смогут на высокой скорости общаться в мессенджерах, в соцсетях и звонить по видеосвязи даже в часы пиковых нагрузок.





Улица Рождественская, Нижний Новгород, фото пресс-службы МТС

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теги: МТС развитие сетей Нижегородская область

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