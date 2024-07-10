Развитие сетей: ВымпелКом в Ставропольском крае - интернет стал быстрее на курортах Кавказских Минеральных Вод

10.07.2024, MForum.ru

Как сообщает Билайн, мобильный интернет компании в Минеральных Водах, Пятигорске, Кисловодске, Ессентуках, Железноводске и в других населенных пунктах региона КМВ стал быстрее. Для этого технические специалисты оператора расширили полосу для пропуска интернет-трафика.

Результат - как сообщает Билайн, в Минводах скорость мобильного интернета выросла примерно на 30%, в Ессентуках и Кисловодске - на 20%. Кроме того, в ходе модернизации сети улучшилось качество связи в поселках Нежинский, Санамер, Ясная Поляна, станицах Бекешевская, Боргустанская, Ессентукская и Суворовская.

Директор Ставропольского отделения Билайн Анатолий Загорулько:

«На курортах Кавказских Минеральных Вод мы постоянно развиваем нашу сеть, в том числе модернизируем оборудование для более эффективного использования частотного спектра. В результате, даже при значительном росте потребления наших услуг жителями и гостями нашего края растет скорость мобильного интернета. Местные жители и туристы могут пользоваться любыми онлайн сервисами для обеспечения своего комфорта и безопасности».

Ранее Билайн сообщал о запуске мобильного интернета 4G/LTE в 39 небольших населенных пунктах Ставропольского края.

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теги: ВымпелКом Билайн билайн Ставропольский край развитие сетей

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