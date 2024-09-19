Связь вдоль дорог: МТС в Рязанской области - покрыт участок автотрассы от Рязани в сторону Гусь-Хрустального

MForum.ru
19.09.2024,
МТС установила дополнительное телеком-оборудование на участке Большого золотого кольца в Рязанской области. Покрытие улучшено и в ряде сел, прилегающих к автотрассе, в частности, как сообщает оператор на 30% выросли доступные скорости мобильного интернета в селах Малиновка, Криуша и Ласковский.
Участок от Владимирской области до Рязани - протяженный и лесистый, для его обеспечения требуется немало базовых станций. Операторы стараются устанавливать базовые станции в транзитных населенных пунктах, где спрос на трафик - максимальный.
«Мы видим тренд на короткие поездки, которые осуществляются, как правило, малыми группами и чаще на личных автомобилях. В таких путешествиях туристы буквально «с колес» выбирают достопримечательности, ищут уже в пути интересные локации и ждут приятных открытий. Рязанский участок Большого Золотого кольца как раз подходит для искушенного туриста, который хотел бы узнать историю малых городов и поселков, чья историческая и культурная значимость порой не меньше признанных туристических центров. Это, например, Михайлов, Касимов, Солотча и другие места, к которым можно проехать по этой трассе. Теперь там есть высокоскоростной мобильный интернет на всем протяжении», — отметил рассказал директор МТС в Рязанской области Александр Ляк..
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теги: МТС развитие сетей связь вдоль дорог связь вдоль автотрассы
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