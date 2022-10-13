Искусственный интеллект: Вымпелком нарастил компетенции в области ИИ

MForum.ru
13.10.2022,
Вымпелком сообщает, что ведет разработку решений на базе ИИ более чем для 14 отраслей экономики и госсектора, включая энергетику, недвижимость, транспорт, медицину, банки, ритейл и т.п.
Что конкретно было сделано? Это продукты для скоринга и верификации, решения на базе геоаналитики, продукты на базе ИИ для антифрода и безопасности на предприятиях. Нельзя не вспомнить совместный проект с ЛизаАлерт для обнаружения пропавших людей с применением ИИ.
Всего в портфеле билайн на сегодня более 20 продуктов на базе ИИ и big data. Только в 2022 году число продуктов выросло на 50%.
Данные об этих решениях размещены на платформе bigdata.beeline.ru, где размещена информация с решениями компании на базе ИИ и Bigdata. Пока что здесь собраны подробные описания 7 решений в области видео-, аудио- и геоаналитики, оценки финансовых рисков, мобильных опросов. Их список будет пополняться по мере разработки сайта и внедрения новых решений.
Есть возможность поиска среди этих решений, в том числе с фильтром по отраслям.
Если то или иное решение на базе ИИ заинтересовало, можно заполнить форму на сайте, кратко описав свою задачу - в ответ на это с потенциальным заказчиком свяжется представитель билайна и ответит на вопросы в режиме диалога. Предусмотрена возможность демо-доступа к продукту (пока что только для решений в сфере аудио-, видео- и геоаналитики). Вымпелком обещает активно развивать новый сайт, добавляя решения.
Константин Романов, директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам билайн:
«Сегодня уже практически не осталось отрасли, где бы не нашли применения технологии искусственного интеллекта. Развитие ИИ в России является стратегической задачей, которая позволяет обеспечивать технологический суверенитет нашей страны. Мы уже не первый год занимаемся разработкой решений на основе ИИ, в нашем портфеле есть продукты в области медицины, промышленности, транспорта, банковского сектора и так далее. Планируем расширять этот перечень, а создание профильного сайта, где описаны наши возможности, позволит потенциальным клиентам более подробно ознакомиться с нашими продуктами».
Мы плавно движемся к миру, где решение множества вопросов и проблем возьмут на себя алгоритмы ИИ. Переход не будет быстрым, он займет, минимум, 10-15 лет, но он уже начался и решения, подобные тем, которые разрабатывает Вымпелком, это кирпичики из которых складывается дорога в новый мир.
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теги: телеком билайн бизнес Вымпелком искусственный интеллект
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