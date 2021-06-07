Социальная ответственность: Разработчики нейросети Билайн для поиска людей получили американскую премию

MForum.ru

Социальная ответственность: Разработчики нейросети Билайн для поиска людей получили американскую премию

07.06.2021, MForum.ru

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О нейросети Beeline AI - Поиск людей мы рассказываем не первый год. Ее разработали в Билайн в рамках сотрудничества с добровольческим поисково-спасательным отрядом ЛизаАлерт. Работает нейросеть с конца 2019 года и служит для автоматической обработки фотографий местности, полученных с беспилотных летательных аппаратов в местах поиска пропавших людей волонтерами отряда. Нейросеть анализирует снимки быстрее, чем люди, что уже помогло спасти несколько жизней.

 

 

Рассказ о нейросети Beeline AI - Поиск людей для американского проекта Flourish Prize 2021 в категории "Партнерство в интересах устойчивого развития" подготовили студенты ВШЭ Ирина Журавлева, Аделия Лихачева, Евгения Печникова, Марианна Симонян и Павел Щеблыкин. Кейс вошел в число финальных 17 самых интересных, отобранных жюри.

Евгения Печникова, студентка Высшей школы бизнеса ВШЭ

«На момент публикации нашей статьи на платформе Aim2Flourish я работала в компании «Билайн» и была не понаслышке знакома с совместными проектами «Билайн» и организации «ЛизаАлерт». Участие в конкурсе Aim2Flourish было отличной возможностью поделиться опытом российских компаний в области ведения ответственного бизнеса с большой аудиторией. Я искренне рада, что практики российских компаний в области устойчивого развития признаются лучшими мировым сообществом экспертов».

Джордж Хелд, исполнительный вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса

«Нейросеть Beeline AI – действительно важная для нас разработка. Эта технология позволяет волонтерам «Лиза Алерт» как минимум в 2,5 раза сократить время на просмотр и сортировку снимков с беспилотников. Наше решение уже помогло спасти жизни десятков людей. При этом мы постоянно совершенствуем и адаптируем его к специфике поиска пропавших людей».

Григорий Сергеев, председатель добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт»

«Мы рады нашему многолетнему сотрудничеству с Билайн и действительно благодарны им за создание нейросетевого алгоритма для поиска людей по фото. Буквально на эти выходных алгоритм помог найти в подмосковном лесу пожилого человека. Счет шел на часы, и только благодаря работе нейросети мы смогли вовремя эвакуировать его».

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теги: Билайн Вымпелком социальная ответственность бизнеса

© Алексей Бойко, MForum.ru

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