Социальная ответственность бизнеса: Билайн поддержал разработку браслета для детей с РАС

30.06.2021, MForum.ru

Вымпелком поддержал разработку браслета AutismCare, которая идет в Академпарке Новосибирска. Устройство замеряет проводимость кожи, с помощью акселерометра фиксирует интенсивность движений в пространстве, замеряет вариабельность пульса. Ученые уверены, что анализ этих показателей позволяет судить о степени и характере эмоционального возбуждения ребенка. Данные с браслета по GSM-каналу передаются на телефон родителей или педагогов, занимающихся с ребенком, что позволяет оценить стрессы, с которыми сталкивается ребенок.

Проект пока что находится в разработке. После готовности устройства в Билайн готовы будут обсуждать дальнейшее сотрудничество.

В пользу актуальности разработки говорит то, что согласно данным ВОЗ, сейчас в мире уже каждый 270-й человек имеет такое расстройство, а среди рождающихся детей - каждый 160-й.

Билайн сотрудничает с разработчиками рамках направления BeeInclusion, которое объединяет различные технологии для людей с инвалидностью, проекты по интеграции, обучению и трудоустройству. Это направление компания поддерживает вот уже 10 лет.

Джордж Хелд, исполнительный вице-президент Билайн по развитию цифрового и нового бизнеса:

«В рамках своей стратегии устойчивого развития Билайн системно поддерживает проекты, связанные с включением людей в активную, полноценную жизнь социума, независимо от их особенностей, в том числе ограничений в возможностях здоровья и особенностей развития. Одним из таких примеров является поддержка проекта AutismCare. При помощи технологий Билайн эти данные оперативно попадают в центр обработки данных, где алгоритм нейронной сети/машинного обучения оценивает их влияние на владельца браслета. Способность предвидеть паническую атаку, вызванную стрессом, является ключом к ее предотвращению».

Сергей Лиджиев, основатель и руководитель проекта «AutismCare»:

«Наша команда занимается разработкой комплексного решения проблем семей, где есть дети с аутизмом. Мы видим свою задачу в том, чтобы создать и техническое средство помощи контроля за эмоциональным возбуждением, и платформу для онлайн-консультаций, где родители детей с аутизмом и педагоги смогут получить квалифицированную помощь удаленно. Убежден, что поддержка такого бренда как Билайн даст мощный импульс развитию ассистивных технологий для людей с ментальными особенностями в России и поможет тем семьям, которые пока не имеют полноценного доступа к программам реабилитации и адаптации детей с РАС».

Игорь Шпицберг, российский коррекционный педагог, специалист в области реабилитации людей с аутизмом, основатель и руководитель центра реабилитации инвалидов детства «Наш солнечный мир»:

«Для того, чтобы создать целостную качественную систему непрерывного сопровождения детей с РАС должны объединиться три компетенции: родителей, педагогов и социальных институтов. Создание такого браслета – важный шаг для развития инклюзивных технологий в нашей стране. Он будет очень полезен для учителей коррекционных классов, для людей, которые ведут различные детские творческие секции, например, рисования или музыки, спортивные секции. Мне кажется, что за такими технологиями будущее».

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