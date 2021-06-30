Социальная ответственность бизнеса: Билайн поддержал разработку браслета для детей с РАС

MForum.ru

Социальная ответственность бизнеса: Билайн поддержал разработку браслета для детей с РАС

30.06.2021, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Вымпелком поддержал разработку браслета AutismCare, которая идет в Академпарке Новосибирска. Устройство замеряет проводимость кожи, с помощью акселерометра фиксирует интенсивность движений в пространстве, замеряет вариабельность пульса. Ученые уверены, что анализ этих показателей позволяет судить о степени и характере эмоционального возбуждения ребенка. Данные с браслета по GSM-каналу передаются на телефон родителей или педагогов, занимающихся с ребенком, что позволяет оценить стрессы, с которыми сталкивается ребенок.

 

 

 

Проект пока что находится в разработке. После готовности устройства в Билайн готовы будут обсуждать дальнейшее сотрудничество.

В пользу актуальности разработки говорит то, что согласно данным ВОЗ, сейчас в мире уже каждый 270-й человек имеет такое расстройство, а среди рождающихся детей - каждый 160-й.

Билайн сотрудничает с разработчиками рамках направления BeeInclusion, которое объединяет различные технологии для людей с инвалидностью, проекты по интеграции, обучению и трудоустройству. Это направление компания поддерживает вот уже 10 лет.

Джордж Хелд, исполнительный вице-президент Билайн по развитию цифрового и нового бизнеса:

«В рамках своей стратегии устойчивого развития Билайн системно поддерживает проекты, связанные с включением людей в активную, полноценную жизнь социума, независимо от их особенностей, в том числе ограничений в возможностях здоровья и особенностей развития. Одним из таких примеров является поддержка проекта AutismCare. При помощи технологий Билайн эти данные оперативно попадают в центр обработки данных, где алгоритм нейронной сети/машинного обучения оценивает их влияние на владельца браслета. Способность предвидеть паническую атаку, вызванную стрессом, является ключом к ее предотвращению».

Сергей Лиджиев, основатель и руководитель проекта «AutismCare»:

«Наша команда занимается разработкой комплексного решения проблем семей, где есть дети с аутизмом. Мы видим свою задачу в том, чтобы создать и техническое средство помощи контроля за эмоциональным возбуждением, и платформу для онлайн-консультаций, где родители детей с аутизмом и педагоги смогут получить квалифицированную помощь удаленно. Убежден, что поддержка такого бренда как Билайн даст мощный импульс развитию ассистивных технологий для людей с ментальными особенностями в России и поможет тем семьям, которые пока не имеют полноценного доступа к программам реабилитации и адаптации детей с РАС».

Игорь Шпицберг, российский коррекционный педагог, специалист в области реабилитации людей с аутизмом, основатель и руководитель центра реабилитации инвалидов детства «Наш солнечный мир»:

«Для того, чтобы создать целостную качественную систему непрерывного сопровождения детей с РАС должны объединиться три компетенции: родителей, педагогов и социальных институтов. Создание такого браслета – важный шаг для развития инклюзивных технологий в нашей стране. Он будет очень полезен для учителей коррекционных классов, для людей, которые ведут различные детские творческие секции, например, рисования или музыки, спортивные секции. Мне кажется, что за такими технологиями будущее».

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime ,  также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко - Телеком новости

теги: телеком Билайн Вымпелком социальная ответственность бизнеса

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

07.06. [Новости компаний] Социальная ответственность: Разработчики нейросети Билайн для поиска людей получили американскую премию / MForum.ru

11.12. [Новости компаний] Соцответственность: Платформа трудоустройства людей с инвалидностью Everland и Билайн: итоги первого года работы / MForum.ru

03.12. [Новости компаний] Соцответственность: Сайт beeline.ru сертифицировали по стандартам доступности для людей с инвалидностью / MForum.ru

17.11. [Новости компаний] Социальная ответственность: Билайн запустил платформу BeeInclusion / MForum.ru

11.11. [Новости компаний] Социальная ответственность: Билайн обнулил стоимость звонков в отделения Пенсионного фонда России / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 3 ms, lookup=0 ms, find=3 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 15:32 unnanan Тема: asdas
escorts incalls
Сегодня 11:24 egbars93 Тема: Слухи: Раскрыты ключевые спецификации OPPO Reno 6 Z (16.06.2021)
Крутой телефон, я уже давно приготовился к старту продаж, недавно получилось выиграть солидную сумму в казино Шангрила в Киеве, выиграл в автоматы и решил отложить на телефон.
Сегодня 06:34 Изя Зоненлихт Тема: Наушники JBL с пластмассовыми вкладышами.
Ранее всегда пользовался наушниками для телефонов без вкладышей, которые не совсем плотно входили в ушные отверстия и поэтому во время разговора мог слышать свой голос. В этих новых наушниках, уши ...
24.06.2021 17:13 Богдан20 Тема: Учет товарно-материальных ценностей
Кто давно искал решение как обезопасить свои товарно-материальные ценности, как проводить быструю инвентаризацию и не искать ответственного, делюсь с вами ссылкой. Очень удобная и понятная программа, ...
24.06.2021 15:58 ABloud Тема: Калмыкия Республика (04.12.2007)
Вымпелком (Билайн) объявляет о назначении Делгиры Пюрбеевой директором Элистинского отделения компании. Региональный директор Южного региона ПАО "Вымпелком" Андрей Пятахин: «Мы рады приветствовать ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

29.06. [Новинки] Слухи: Подтверждено использование Snapdragon 888+ в Honor Magic 3 / MForum.ru

28.06. [Новинки] Анонсы: Vivo X60t Pro+ на базе Snapdragon 888 представлен официально / MForum.ru

25.06. [Новинки] Анонсы: Tecno Phantom X представлен официально / MForum.ru

24.06. [Новинки] Анонсы: Объявлены российские цены Huawei Watch 3 и Watch 3 Pro / MForum.ru

23.06. [Новинки] Анонсы: Realme C25 доступен в России / MForum.ru

22.06. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy M32 представлен официально / MForum.ru

21.06. [Новинки] Анонсы: Бюджетный смартфон Vivo Y12A представлен официально / MForum.ru

18.06. [Новинки] Анонсы: Poco M3 Pro появится в России с 21 июня по привлекательной цене / MForum.ru

17.06. [Новинки] Анонсы: Honor Earbuds 2 SE представлены официально / MForum.ru

17.06. [Новинки] Анонсы: Honor 50 SE – более доступный вариант на MediaTek Dimensity 900 / MForum.ru

17.06. [Новинки] Анонсы: Honor 50 и Honor 50 Pro представлены официально / MForum.ru

17.06. [Новинки] Анонсы: OnePlus Nord N200 5G – экслюзив для рынка США и Канады / MForum.ru

17.06. [Новинки] Анонсы: Nokia 105 4G и Nokia 110 4G представлены официально / MForum.ru

16.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты ключевые спецификации OPPO Reno 6 Z / MForum.riu

16.06. [Новинки] Слухи: Появилась информация об экранах Samsung Galaxy S22 / MForum.ru

15.06. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy M32 представят 21 июня / MForum.ru

15.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о OnePlus Nord N200 / MForum.ru

15.06. [Новинки] Слухи: Realme выпустит пару кнопочных телефонов / MForum.ru

14.06. [Новинки] Анонсы: Vivo Y73 представлен официально / MForum.ru

14.06. [Новинки] Слухи: Realme X9 Pro замечен в TENAA / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: