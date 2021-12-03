Благотворительность: "Форум доноров" присвоил МТС высшую категорию А+

MForum.ru
03.12.2021,
Ассоциация грантодающих организаций "Форум доноров" присвоила МТС категорию А+ в рейтинге Лидеры корпоративной благотворительности. В 2021 году МТС - единственная технологическая компания, получившая высшую категорию А+. Ростелеком получил категорию А (лучшая практика), Вымпелком - категорию B+ (передовая практика), МегаФон - категорию C+ (развивающаяся практика).
Проект Лидеры корпоративной благотворительности состоит из рейтинга по итогам корпоративной благотворительности и социальных инвестиций на базе методологии EY и конкурса социальных программ.
Жюри особо отметило социальный проект МТС по созданию туристических аудиогидов по российским городам и достопримечательностям. Этот проект МТС занял 1-е место в конкурсной номинации "Лучшая корпоративная программа социальных инвестиций в территориях в контексте устойчивого развития и стратегии бизнеса". В рамках федеральных социальных программ МТС - социально-просветительской "Городские легенды" и комплексной экологической "Место силы" - МТС разрабатывает и запускает бесплатные аудио экскурсии по городам и национальным паркам страны, с фокусом на неочевидных достопримечательностях, которые зачастую лучше раскрывают колорит территорий. К разработке гидов компания привлекает городских активистов, краеведов, историков, журналистов и жителей регионов.
«Социальная ответственность всегда была и остается неизменной частью стратегии МТС. Все наши технологии и продукты создаются и развиваются для улучшения качества жизни людей. Мы выступаем за комплексный подход в социальных инвестициях и реализуем целую систему социально ориентированных и благотворительных проектов, каждый из которых решает ряд важнейших задач: предоставляем одаренным детям равные возможности для творческого развития, помогаем лечить их тяжелобольных сверстников, оказываем помощь городским активистам и локальным сообществам, создаем цифровые сервисы для путешествий, экологического и культурного просвещения, защищаем дикую природу с помощью «умных» технологий и многое другое. Отличительная особенность наших программ – вовлечение в проекты населения территорий страны, искренний и открытый диалог с ними, потому что именно глубокое понимание реальных потребностей различных сегментов общества помогает нам в своей деятельности способствовать достижению Целей устойчивого развития ООН, создавая условия для объединения усилий бизнеса, государства и общества. И для нас очень важно, что эта наша работа высоко оценивается экспертным сообществом», - прокомментировал президент МТС Вячеслав Николаев.
В этом же рейтинге отмечен ВымпелКом (2 место) с Онлайн-платформой для профессионального обучения и последующего трудоустройства специалистов с разными видами инвалидности.
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теги: социальная ответственность бизнеса КСО благотворительность МТС билайн ВымпелКом МегаФон Ростелеком телеком
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