Антиспам: МТС добавил определение номера в антиспам-сервис Защитник

16.08.2023, MForum.ru

Сервис "Защитник" - один из ряда доступных абонентам антиспам-сервисов. "Защитник" от МТС старается определить, кто звонит абоненту и показывает название компании. Кроме того, отмечается потенциальная "польза" звонка цветом: зеленым - "надежные"; желтым - если они могут содержать спам; красным - те, которые с высокой вероятностью будут для абонента нежелательными. "Раскрашивает" звонки антиспам платформа на основе технологий Big Data.

Желтую маркировку получают звонки из категорий "Опросы и рассылки", "Финансовые организации", "Медицина". Номер определяется не во всех случаях, а только если он находится в справочниках или в других открытых источниках.

Настройки позволяют убрать из автоблокировки звонки из той или иной категории, например, из категории "Страхование". Нежелательные звонки перенаправляются на голосовой бот, абонент в дальнейшем получает "расшифровку" входящего сообщения - это позволит не пропустить потенциально полезные сообщения.

Услуга "Защитник" не требует дополнительной оплаты в рамках подписок "МТС Доступ", Premium и "НЕТАРИФ Junior". Если подключать ее отдельно, то после 7 бесплатных дней стоимость составит 3 рубля в день (т.е. добавит к вашим ежемесячным расходам порядка 100 рублей). Условие для работы определителя номера - Android новее 9-й версии и iOS новее 12-й.

Благодаря сервису «Защитник» в прошлом году мы избавили абонентов более чем от 2 млрд спам-вызовов. Умный определитель номера стал новым этапом в развитии сервиса. Теперь он дает клиентам возможность самостоятельно выбрать, отвечать на звонок или нет, ориентируясь на категорию и название компании, - комментирует директор центра Big Data МТС Виктор Кантор.

пресс-релиз

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: МТС антиспам услуги

--