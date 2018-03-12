Услуги: Tele2 заработает на страховании

MForum.ru
12.03.2018,
Tele2 начала продвигать услуги страхования абонентского оборудования "ВТБ Страхование". Посетителям салонов Tele2 предлагают полисы "Портативная +", "Продленная гарантия" или "Привет, сосед!". Пока что проект охватил треть магазинов оператора в 34 субъектах России. До конца 1H2018 страхование должно прийти во все регионы, где действует Tele2.
Полис "Портативная +" можно приобретать в салонах Tele2 вместе с новыми гаджетами. Страховщик обещает компенсации при механических повреждениях, краже, заливе водой, и при неправомерных списаниях со счета, ставших результатом кражи. Цена страховки определяется стоимостью устройства, достигая 14-16% от цены устройства. "Продленная гарантия" позволяет увеличить срок гарантийного обслуживания на 2 или 3 года. Цена также зависит от выбранного устройства и выбранного периода. В монобрендовых салонах Tele2 заодно предлагают страховку "Привет, сосед!". К мобильной тематике оно отношения не имеет, речь идет о быстром страховании имущества, квартиры или дома без осмотра недвижимости и имущества.
Что же, аналогичную стратегию мы уже наблюдали, например, в исполнении "Евросети". Логика понятна - раз есть поток потребителей, им следует предлагать все, за что они готовы платить - будь то страховка, билеты на поезд или на матч, книги и т.д. и т.п.. Большого спроса на услуги страхования не будет, но и стоимость их продвижения для оператора минимальна, поэтому шаг вполне разумный.
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