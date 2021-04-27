Услуги: Билайн и АльфаСтрахование предлагают защиту от повреждений экрана с оформлением онлайн

27.04.2021, MForum.ru

Говорят, это популярная услуга. В Билайн можно оформить страховой полис онлайн, ходить для этого куда-то не потребуется. Цена полиса зависит от марки и модели, то есть за защиту бюджетной модели с вас не возьмут столько же, сколько за страховку новенького изделия Apple. Страховать можно не только новый, но и бэушный аппарат, лишь бы он еще работал и, конечно, при условии, что его экране еще не поврежден. В качестве пруфа используется фото дисплея после оплаты полиса на сайте или в приложении.

Оформить страховку можно в приложении Мой Билайн (12+) в разделе Финансы, либо на сайте alfa.beeline.ru.

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пресс-релиз

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теги: телеком Билайн Вымпелком страхование дисплея