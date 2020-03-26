Акции: Билайн и АльфаСтрахование запустили онлайн-страхование от коронавируса

26.03.2020, MForum.ru

Билайн запустил онлайн-продажи страховых полисов АльфаСтрахование на случай выявления коронавирусной инфекции. Оформить полис для себя и для членов семьи можно онлайн, не выходя из дома.

Полис действует в случае, если заболевание впервые диагностировано в течение срока действия договора. При подтверждении диагноза, застрахованному лицу обещана компенсация в размере 20, 50 или 100 тысяч рублей в зависимости от категории выбранного полиса. Стоимость полиса составляет 2, 5 или 10 тысяч рублей. Общая сумма страхования жизни 1 млн рублей.

Продукт адресован гражданам России в возрасте от 7 до 70 лет. Оформить его можно по ссылке: koronavirusnet.beeline.ru . Полис придет на адрес электронной почты, указанный клиентом. Он вступает в силу с 3-го дня с момента оформления и действует 1 год.

Кроме того, Билайн организовал SMS-информирование абонентов в международном роуминге о формировании списков для возвращения граждан РФ в Россию. Все желающие вернуться в Россию граждане могли передать информацию в российские загранучреждения. По возвращении в Россию необходимо соблюдать 14-дневный карантин.

Подробнее о продукте "Коронавирус.НЕТ" - на сайте koronavirusnet.beeline.ru.

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Пресс-релиз Билайн на сайте компании

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