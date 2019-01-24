Телеком. Конспекты: Билайн и Альфа-Капитал предлагают инвестиции для всех. Часть 2

24.01.2019, MForum.ru

23.01.2019 в штаб-квартире Билайн состоялась встреча с представителями медиа, посвященная новым финансовым услугам, которые предлагают Билайн и Альфа-Капитал. Вашему вниманию продолжение конспекта встречи. Начало конспекта - здесь.

В.Л. (Василь Лацанич): Мы давно думаем о том, как нам вырваться из замкнутого мира телекома. Вы наверняка знаете об аналогичных усилиях других операторов, старающихся расширить спектр услуг, предоставляемых клиентам.

Финансовый сектор давно является одним из стратегических направлений развития сферы услуг телеком-операторов. Мы участвуем в развитии этого сектора с особым азартом.

Вопрос не только в зарабатывании дополнительных денег, здесь есть возможность создания экосистемы, взаимодополняющих услуг на которые есть большой спрос со стороны потребителей. Миллионы, десятки миллионов абонентов Билайн, давно пользуются различными финансовыми услугами. Это услуги банков, это услуги созданные нами совместно с банками, это наши собственные услуги финансовой направленности. Мобильная коммерция, кредитные продукты, транзакционные услуги. И это только начало. Карты, которые мы запускаем совместно с банками, те продукты, которые мы делаем самостоятельно, это были своего рода попытки. Сейчас мы выдвигаемся совсем в иную сферу.

До сих пор оператор делал основной упор на транзакционных продуктах (на переводах денежных средств). Никто из операторов, по крайней мере масштабно, не работал над инвестиционными продуктами длительного пользования, над продуктами, создающими определенный цикл отношений между человеком, финансовым институтом и оператором, который включается в этот цикл. Мы сегодня с гордостью предоставляем этот продукт. Призываю вас внимательно отнестись к нему, поинтересоваться разобраться и, конечно, пользоваться.

Каждый из нас распоряжается своими средствами по своему усмотрению. Как правило, после удовлетворения наших потребностей, остается какая-то сумма, - у кого-то это внушительные средства, чаще - небольшие деньги. Мне импонирует то, как в Альфа-Капитал подошли к вопросу: “кто наш клиент”?

Ранее, изучая тему инвестиций, я сталкивался с тем, что участники финансового рынка зачастую хотят получить клиентов, которые предоставят им в управление миллионы, а лучше миллиарды. Этот подход сужал круг потенциальных клиентов до совсем небольшого количества людей, располагающих немалыми свободными средствами. Эти люди сейчас получают персональное обслуживание в банках, в других финансовых институтах. Им не нужны инструменты массового характера. А что делать человеку, у которого по итогам месяца осталось несколько тысяч неиспользованных рублей, которые он не намерен потратить и в течение ближайшего месяца?

Инструментов для таких людей было мало. И когда к нам из “Альфа-Капитал” пришли с идеей “инвестируй мелочь”, я понял, что это то, что нужно. Это тот продукт, который можно объединить с нашей клиентской базой, сделав его массово доступным через телефон, который лежит в карманах миллионов людей. Телефон с мобильным приложением - это тот инструмент, который может позволить этим людям удобно инвестировать свои зачастую совсем небольшие средства.

Альтернатива на сегодня - отнести свои деньги в банк на депозит, но это очень узкий инструмент. Кто-то хочет больше свободы выбора условий, кому-то интереснее более высокий процент, чем предлагаемый по небольшим депозитным вкладам.

Мы рады, что у нас с Альфа-Капитал сошлись интересы и возможности, что вместе мы можем предложить рынку продукт для миллионов людей. Это тот случай, когда миллионы людей смогут впервые в жизни начать пользоваться инвестиционным продуктом. Джордж Хелд сейчас поделится деталями предложения.

Д.Х. (Джордж Хелд). Расскажу о продукте, как и для чего мы его сделали, какие первые цифры, как люди начинают им пользоваться, как это меняет жизнь наших абонентов к лучшему.

Многие в России любят говорить о том, какие мы отстающие в области технологий и услуг. На слайде ниже показано обратное - в области финансовых услуг в России достигнут высокий уровень, мы находимся на одном из Топ-5 мест в мире. Это данные Deloitte. Люди в России активно пользуются финансовыми услугами.

Знаете, какой российский регион имеет самый высокий показатель использования Apple Pay на душу населения? Чукотка.

Когда мы говорим о рынке частных инвестиций в России, мы говорим об огромном поле, куда мы как оператор заходим. Да, есть какие-то люди, которые готовы пробовать инвестировать. Но те 66% роста рынка частных инвестиций в 2018 году это лишь начало истории, которая получит развитие. Это хороший момент для нашего захода на этот рынок.

В Билайне digital это одно из ключевых направлений. У нас есть шесть векторов по которым мы развиваем цифровой бизнес, они перечислены на слайде (слева). Важно, что этот бизнес растет очень активно.

Если взять только вектор Big Data, то видно, как доля выручки от решений Big Data для внутреннего использования выросла в 3 раза. Еще больший рост показывает выручка от продуктов Big Data, направленных на внешних клиентов.

Big Data помогает нам в Билайн принимать решения на основе реальных цифровых данных, мы определяем, например, где поставить магазин, во сколько магазин должен открываться, сколько сотрудников должно быть в этом магазине, где поставить базовую станцию. Растет качество решений за счет использования Big Data для их принятия. Мы помогаем и другим организациям в принятии правильных решений, помогаем государству, например, выбрать, где правильно ставить остановки общественного транспорта, где необходимо строить дороги.

Мы помогаем финансовым организациям и страховым компаниям правильно рассчитывать риски для клиентов. Различных продуктов очень много.

Наша распределенная команда, работающая с Big Data в Москве, С.-Петербурге, Новосибирске, Воронеже, создает супер-интересные продукты, которыми мы гордимся и которые помогаем коллегам по группе Veon внедрять в других странах.

Если говорить о цифровых продуктах, то у нас большой портфель таких предложений. Остановлюсь на некоторых из них.

Онлайн-карта. Внутри приложения Мой Билайн любой человек может получить онлайн-карту и затем использовать ее в Интернет, для платежей ApplePay, AndroidPay или других. ApplePay и AndroidPay это одни из наших ключевых продуктов.

Возможно самое интересное, - то, что мы запустили на прошлой неделе - страхование телефонов. Это правильное понимание рынка и требований абонентов. Сейчас любой пользователь Билайн может застраховать свой мобильный телефон, даже далеко не новый, которым он давно пользуется. Страховка стоит 150 рублей в месяц. Если экран застрахованного телефона в дальнейшем окажется разбит, вам бесплатно его заменят.

Это только несколько примеров продуктов финансовой экосистемы Билайн. Для работы с ними удобно использовать наше ключевое мобильное приложение “Мой Билайн”.

Это приложение скачали почти 30 млн раз! То есть речь идет не о чем-то узконишевом или элитарном. Это массовый рынок, приложение сделано так, чтобы людям было удобно им пользоваться. Сейчас ежемесячно приложением пользуется более 8 млн абонентов Билайн.

В приложении работает чат-бот, который справляется с самостоятельным решением 62% всех текстовых запросов.

Еще один важный показатель - более 200 партнерских предложений. Порядка 25% всех, кто заходит в приложение “Мой Билайн” пользуются теми или иными партнерскими предложениями.

Используя Big Data, используя ИИ, мы определили целевую аудиторию для нового продукта.

Мы точно знаем, кто эти люди. Это вовсе не богатые люди, живущие внутри Садового кольца в Москве, их ежемесячный доход начинается от 50 тысяч рублей в месяц. Это люди, которые живут по всей России, но при этом для них важно, чтобы финансовые услуги были бы составной частью их повседневной жизни.

Этим людям интересно узнавать о финансовых продуктах, но они не хотят долго разбираться, как это работает в деталях. Они не ощущают себя финансовыми игроками - они готовы попробовать новые услуги, но для них важно, чтобы все было сделано удобно и просто. Для них мы создаем процесс геймификации. И упрощаем интерфейс с тем, чтобы людям не нужно было долго разбираться, чтобы попробовать пользование продуктом.

Люди не живут для того, чтобы узнавать, как пользоваться тем или иным сложным инвестиционным сервисом. Люди живут своей обыденной жизнью, они не хотят тратить свое время на прилежное изучение наших продуктов - наши предложения должны быть компактными и прозрачными, работать автоматически, показываться в правильный момент времени, не отвлекая их от жизни.

Вместе с Альфа-капиталом мы такой продукт создали, и несколько месяцев назад запустили пилот. В digital мире не “взлетают” продукты, которые прежде не протестировали в течение нескольких месяцев. За эти месяцы почти 400 тысяч людей начали “общаться” с этим предложением.

Мы разместили партнерское предложение Альфа-Капитала внутри приложения Мой Билайн, 360 тысяч людей зашли и посмотрели на это приложение. Многие не только посмотрели, но и решили попробовать приложение - начали инвестировать с его помощью в тестовом режиме. В тестовом режиме средний размер инвестиции составил 1000 рублей. Это соответствует портрету нашей целевой аудитории.

Очень важно, что нам удалось совместить телеком-услуги и финансовые услуги. За каждую первую инвестицию клиента мы, вместе с Альфа-Капиталом, добавляли 100 рублей на счет мобильного телефона.

Важным было не только показать, насколько простым является предлагаемый продукт, но и обучить людей - объяснить им, что они покупают. Все сделано так, чтобы человек не вложил свои средства по-ошибке, нажав, например, не ту кнопку. До возможности нажатия кнопок человеку сообщается вся необходимая информация - о сроках, условиях, о том, какие конкретно акции находятся в портфеле того или иного ПИФа, какие показатели работы у этого ПИФа.

Зарегистрироваться в услуге можно или через Единый портал Госуслуг или заполнив необходимую информацию в онлайн-формах. Информацию о клиенте получает “Альфа-Капитал”, клиенту становится доступной информация о продукте. Можно выбрать и приобрести паи фонда, следить за изменениями их стоимости можно будет с экрана мобильного телефона. Удобно и просто.

Мы проанализировали возможные фродовые ситуации, ввели защиту от них с использованием наших систем ИИ и Big Data. Система выявляет нестандартные паттерны поведения и отклоняет подозрительные транзакции.

То, что было сделано и предложено клиентам, это начало пути для нас. Сегодня услуга переходит из пилотного состояния в коммерческое, становится доступна всем клиентам на территории РФ.

Продукт мы продолжим развивать, он станет удобнее, эффективнее, еще компактнее. Мы продолжим развивать синергию между коммуникациями и финансовыми услугами. Посмотрим, можно ли будет объединить инвестиционную услугу с телевизионными предложениями, с контент-предложениями.

Далее состоялось официальное подписание соглашения о сотрудничестве в области развития сервиса частных инвестиций между УК Альфа-Капитал и ПАО “ВымпелКом”, а затем сессия вопросов и ответов.

Из ответов представителей компаний удалось почерпнуть следующую информацию:

- В приложении Мой Билайн появилась возможность покупать паи 12 паевых фондов. Условия покупки через приложения не отличаются от тех, которые клиенты получили бы, взаимодействуя напрямую с УК “Альфа-Капитал”.

- 100 рублей на счет мобильного телефона разово начисляются только новым клиентам “Альфа-Капитал”, которые начали пользоваться сервисом и совершили первую и инвестицию через приложение Мой Билайн.

- Минимальный размер инвестирования в “Альфа-Капитал” с 2018 года составляет 100 рублей.

- Налоговым агентом выступает “Альфа-Капитал”.

- Билайн в проекте выполняет роль “умного рекламщика”, показывая предложение нового продукта только целевой аудитории, а также защищает пользователей от фрода, создавая для него безопасную среду пользования услугой.

- Для “Альфа-Капитал” интересен не столько привлеченный капитал, сколько получение 50-100 тысяч новых клиентов в течение 2019-2020 года. А также обучение потенциальных клиентов идеям инвестирования.

- У “Альфа-Капитал” практически нет стоимости обслуживания клиента за счет глубокой автоматизации.

- Средний срок жизни клиентов инвестиционных фондов растет и сейчас составляет для клиентов Альфа-Капитал 3.5 года.

- В дальнейшем в предложении Альфа-Капитал могут появиться кроме ПИФ инвестиционные фонды, это дополнительно повысит средний срок жизни клиентов.

- Услуга будет расширяться, дополняться опциями.

- Деньги на счет можно вносить с банковской карточкой, аналогично осуществляется и вывод средств - на банковскую карточку клиента. Не через счет мобильного телефона. Если карта привязана к номеру абонента в Билайн, самые простые действия, если карта не привязана, потребуется чуть больше нажатий кнопок.

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теги: финансовые услуги ПИФы инвестиции Билайн ВымпелКом Альфа-Капитал